籲陳菊別當「非常重要的府秘書長」 林濁水點出關鍵

2018年03月14日 10:21 中時電子報 謝雅柔

外傳高雄市長陳菊將北上接任總統府秘書長。對此，前民進黨立委林濁水發文勸陳菊，若輔選很重要，那麼光明正大用黨職身份輔選，以陳菊地位能量必反而能虎虎生風，千萬不要做憲法和法律規定得死死，都不容許的「非常重要的總統府秘書長」。

高雄市長陳菊昨被問及，結束訪美行程後可能就會接任總統府秘書長職務。對此，陳菊說何時或是要不要接任，這部份還沒有討論，她說高雄市有很多要推動的市政工作。至於個人是否有主觀的意願，她說，「任何考量沒有個人問題」。

對此，林濁水指出，總統、院長、部會首長、政務委員、直轄市、縣、國安會、國安局的設置和職權的規定憲法上都可以找得到，獨獨沒有總統府、總統府秘書長這幾個字，清楚說明在憲政上的重要性比縣市長不重要。

在官等上，林濁水提及，秘書長下的三個局長都是事務官任用，不如直轄局處長是政務官，所以秘書長只是部長的地位，但是總統府依法律沒有對外行使國家公權力的能力，把權力限制得比部長空洞；既然只能管內不能管外，所以只是府的內務總管。「依古代的說法是內臣。內臣大臣分際分明」。

「依古代的說法是內臣。內臣大臣分際分明，如果內臣權重必是亂世」。林濁水說當總統府說秘書長非常重要，非陳菊當不可時。他要勸總統，現在又不是亂世為什要採取亂世才有的現象重用內臣。

林濁水最後也勸陳菊，若輔選很重要，那麼光明正大用黨職身份輔選。他說以陳菊地位能量必反而能虎虎生風，千萬不要做古時亂世才有「非常重要的內臣總管」，或在現代憲法和法律規定得死死，都不容許的「非常重要的總統府秘書長」。

(中時電子報)