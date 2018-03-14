AIT贈書給中正大學 豐富中正館藏

2018年03月14日 10:35 中時 呂妍庭

美國在台協會自1997首次贈送中正大學「美國研究館藏」圖書，至今已累積近1900冊美國研究圖書。（呂妍庭攝）

22年前，中正大學成為美國研究部門第一批在亞洲的「美國研究館藏」受贈對象，至今美國在台協會AIT已6度贈書給中正，今年數量更多達1216冊圖書，不僅豐富中正圖書館館藏，也讓雲嘉地區師生、民眾省去不少資料蒐集之苦，為感謝AIT一番好意，校方特別舉辦為期1個半月的「描繪美國：美國文學行旅特展」，讓更多人了解美國文化。

美國在台協會自1997首次贈送中正大學「美國研究館藏」圖書，至今已累積近1900冊美國研究圖書，涵蓋美國社會、歷史、地理、經濟、新聞傳播及法律等，校方指出，由於這些美國研究相關圖書在校內圖書館有一定借閱率，AIT才會持續送書，這次更一口氣送來1216冊圖書。

「一個國家的偉大，他的文化一定有其真正意涵。」中正校長馮展華感謝AIT多年贈書，豐富館藏也有助於中正師生進行研究，而副校長兼任圖書館館長蔡榮婷則說，今年AIT贈送的圖書數量是歷來最多，想找原文資料的師生、民眾省去不少麻煩。

中正此獲贈的書籍不僅有US Code Annotated美國法典套書、CFR美國行政法規等圖書，也囊括多位美國重要作家的文學作品，配合AIT贈書，館方特別舉辦「描繪美國：美國文學行旅特展」，結合文字、照片及多媒體，展現美國獨特景觀對馬克吐溫、海明威等13位美國作家的影響，展覽從詹姆士費尼莫爾庫伯筆下18世紀殖民地時期的自然荒野，到傑克倫敦所描述的20世紀阿拉斯加大地，民眾在參觀過程，就像穿越美國的歷史與地理。

美國在台協會高雄分處處長歐雨修指出，許多偉大的美國文學作品都是作家書寫自己的故事，或以啟發他們想像的地方為背景寫出作品，希望透過展覽幫助台灣觀眾體驗美國文學，促進台、美交流。

(中時)