舉目無親 陸配沒錢搭小黃 險被當坐「霸王車」

2018年03月14日 11:33 中時 洪榮志

一名中年婦人從台南高鐵站附近搭乘計程車前往南區，卻因無力負擔計程車車資，被司機質疑企圖坐霸王車，直接載到台南市警六分局新興派出所報案。幸經該所警員李名儒、黃柏翔詳細詢問來龍去脈後，發現該婦人非故意坐霸王車，於是自掏腰包代付車資500元，讓婦人免於困境。

黃姓計程車司機開車前往新興派出所報案，指稱車上有一名中年婦人，在台南高鐵站附近攔他的計程車乘坐，並表示要前往安平區建平路後，途中卻聲稱身上沒有錢，無法支付車資，他懷疑對方企圖搭霸王車，於是直接前往派出所報案。

經新興所警員李名儒、黃柏翔詢問後，這名婦人才聲稱自己是大陸配偶，目前丈夫羈押在看守所，在台無親無故，搭計程車前往建平路是為丈夫尋求免費法律扶助，確實沒有能力支付車資。

2名警員得知婦人的困境後，直覺認定應該不是故意坐霸王車，於是自掏腰包付清500元車資給計程車司機，讓該婦人十分感謝，一再聲稱日後一定歸還車資。

市警六分局長黃勝智表示，李、黃2員主動關懷弱勢民眾並伸出援手，助人義行足堪員警表率；他還認為，警察的工作除了維護治安外，還應以服務為導向，發揮同理心，為民服務不分大小事；尤其在民眾驚惶無助時，給予協助與安頓，更能體現警察為民保母的意義。

(中時)