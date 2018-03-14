雙北推「搭到飽」月票　基隆喊窮、沒人邀無法比照辦理

2018年03月14日 10:37 中時 張穎齊

台北市和新北市政府共同推出的雙北全區吃到飽的1280元公共運輸定期月票，看在鄰近的基隆市民眼裡，也相當誘人，但基隆市政府今（14）日發出新聞稿表示，由於基隆財政稅收遠不及雙北，比照辦理有困難，加上雙北也沒有邀請鄰近縣市，不過市府仍會持續關注此項福利措施成效。

基市府表示，月票並未涵蓋基隆、桃園及宜蘭等相鄰縣市，也未包括機場捷運，但非雙北市民在雙北市區內捷運站，仍可購買定期票享相同搭乘優惠，基隆市將持續關注該福利措施成效。

交旅處指出，據了解，雙北市政府合推的吃到飽月票，每年須分攤定期票補貼將高達9.4億元；由於基隆市並非直轄市，財政稅收遠不及雙北，以目前的財政狀況來說，如要比照辦理將有其實質困難。

交旅處說明，雙北定期票推出前，並未邀請相鄰之桃園、宜蘭及基隆市等參與或討論，所以定期票不包含桃園機場捷運或往返雙北、桃園、宜蘭及基隆以里程收費之客運路線。

交旅處表示，基隆市樂見雙北市為了提升運量而推動跨運具的票證優惠措施，也將持續關注雙北市了解定期票實施後，對私人運具移轉至大眾運輸、政府實際補貼成效評估，作為後續與交通部或雙北市協調公共運輸合作政策參考。

不過，交旅處也說，基隆市民主要以台鐵及國道客運、公路客運為通勤往返雙北的大眾運輸工具，目前已有台鐵定期票或部分國道回數票等提供通勤優惠利用，本市將持續優先發展快捷公車路線，減少民眾市區轉乘時間，以更直捷、快速方式往返雙北，提供市民更完善便利的公共運輸服務。

(中時)