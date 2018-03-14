擊敗9連霸對手 嘉義北興國中管樂團創18年最佳成績

嘉義市北興國中參加全國學生音樂比賽南區決賽，打敗尋求10連霸的強敵，拿下第一名，創成軍18年最佳成績。（呂妍庭攝）

友善列印
中時
嘉義市北興國中參加全國學生音樂比賽南區決賽拿下第一名，13日嘉義市長涂醒哲與各界一同分享榮耀。（呂妍庭攝）

嘉義市北興國中管樂班代表嘉義市參加全國學生音樂比賽南區決賽，打敗尋求10連霸的高雄市陽明國中，一掃兩校長期競爭，總是居次的命運，連續2年參賽的學生李孟家自認這次能拿下管樂合奏國中A組特優第1名，是靠學長姐和老師多年積累的經驗和團隊默契，才能成功稱霸南台灣，內心除了感動，還是感動。

北興國中管樂班成立18年，連年參加全國音樂比賽南區決賽，都以零點幾分微小差距輸給高市的陽明國中，今年賽事由嘉市承辦，67名參加管樂合奏比賽的學生雖有主場優勢，但面對尋求十連霸，來勢洶洶的高市強敵，壓力更大，尤其今年校方還打破傳統，讓國1生也參賽，最後在團員賣力演奏下，獲得7位評審一致肯定，獲得特優第1名的歷年最佳成績。

13日分享會上，包括市長涂醒哲、多位議員校友也到場祝賀，涂醒哲誇北興國中熬出頭，讓嘉義市揚眉吐氣，尤其學生表現已達專業水準，實至名歸，「非常不簡單」，包括學生和班親會家長也當場向涂醒哲喊話，指學校經費有限，很多樂器壞了沒法修，只能克難勉強使用，希望市府能多幫忙。

校長張金龍說，北興國中管樂班因表現優異，聲名遠播，2015年還曾受邀參加捷克布拉格音樂藝術季，讓更多人認識台灣文化，也吸取交流經驗，透露7月分管樂團還要到維也納竹的金色大廳演奏，台灣囝仔要用樂聲征服世界。

(中時)

雙北推「搭到飽」月票　基隆喊窮… 繁星錄取台大 北港高中排球好手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。