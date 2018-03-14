擊敗9連霸對手 嘉義北興國中管樂團創18年最佳成績

2018年03月14日 10:38 中時 呂妍庭

嘉義市北興國中參加全國學生音樂比賽南區決賽拿下第一名，13日嘉義市長涂醒哲與各界一同分享榮耀。（呂妍庭攝）

嘉義市北興國中管樂班代表嘉義市參加全國學生音樂比賽南區決賽，打敗尋求10連霸的高雄市陽明國中，一掃兩校長期競爭，總是居次的命運，連續2年參賽的學生李孟家自認這次能拿下管樂合奏國中A組特優第1名，是靠學長姐和老師多年積累的經驗和團隊默契，才能成功稱霸南台灣，內心除了感動，還是感動。

北興國中管樂班成立18年，連年參加全國音樂比賽南區決賽，都以零點幾分微小差距輸給高市的陽明國中，今年賽事由嘉市承辦，67名參加管樂合奏比賽的學生雖有主場優勢，但面對尋求十連霸，來勢洶洶的高市強敵，壓力更大，尤其今年校方還打破傳統，讓國1生也參賽，最後在團員賣力演奏下，獲得7位評審一致肯定，獲得特優第1名的歷年最佳成績。

13日分享會上，包括市長涂醒哲、多位議員校友也到場祝賀，涂醒哲誇北興國中熬出頭，讓嘉義市揚眉吐氣，尤其學生表現已達專業水準，實至名歸，「非常不簡單」，包括學生和班親會家長也當場向涂醒哲喊話，指學校經費有限，很多樂器壞了沒法修，只能克難勉強使用，希望市府能多幫忙。

校長張金龍說，北興國中管樂班因表現優異，聲名遠播，2015年還曾受邀參加捷克布拉格音樂藝術季，讓更多人認識台灣文化，也吸取交流經驗，透露7月分管樂團還要到維也納竹的金色大廳演奏，台灣囝仔要用樂聲征服世界。

(中時)