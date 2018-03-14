苗縣議員李聰祥貪污濫權插乾股 二審改判7年

苗栗縣議員李聰祥，被控脅迫茶藝館業者插乾股、詐領議會出席費等，台中高分院改判7年徒刑。（陳慶居攝）

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曾因攜帶毒蛇到議會質詢引發爭議的民進黨苗栗縣議員李聰祥，被控脅迫茶藝館業者插乾股、詐領議會出席費等，並要求通霄警分局警員王榮麟按月提供臨檢勤務計畫表，以免所開小吃店被臨檢取締。一審依貪汙罪判刑7年6月徒刑，台中高分院改判7年徒刑。王員部分維持一審判10月徒刑、緩刑3年。

檢方原起訴，李聰祥見「一壺香茶藝館」生意興隆，於1999年透過友人傳話，「如未讓他入股，店就做不成」等語，以強制方式取得入股四分之一股份，按月分配一壺香經營利潤。

李聰祥另與人合夥經營「五月花」、「春風」小吃店及「濃濃按摩養生館」，有女子脫衣陪酒等不法，為求順利營業，要求王姓警員按月提供臨檢勤務計畫表，以利規避臨檢，王員在檢調偵辦期間，主動自首認罪。

另外，李聰祥被控填具不實憑證和發票，向民進黨申請2013年10月到12月、每月5000元補助款；苗栗縣議會同年9月到12月召開定期會及臨時會，李聰祥未與會，竟偽簽姓名、完成簽到，詐領出席費、交通費及膳食費共3675元。

李聰祥又利用職務之便，透過旅行社鄭姓女會計，詐取出國考察之機票費用差額共3400未遂。

台中高分院審酌，李聰祥身為縣議員，為貪圖一壺香茶藝館利益強迫入股；又利用縣議員參加會議完成簽到得知領出席費等而詐領財物，改判7年徒刑。

(中時)

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