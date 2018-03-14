夫人成賤賣國有地案關鍵人物 安倍拒讓妻子赴國會說明

2018年03月14日 11:01 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三的夫人安倍昭惠11日晚間在臉書上，針對網友「在野黨（在國會上)光問些笨問題，您先生每天都很辛苦吧。」的投稿按贊。昭惠是引發賤賣國有地案的關鍵人物，財務省審批公文中，提及昭惠的部分都被刪除。

該網友寫著，「日本有許多必須解決的問題，我想以首相夫人的立場也有困難之處。在野黨光問些笨問題，您先生每天都很辛苦吧。世界每天快速變化，然而國會有太多無法預見未來、也不去看未來的人。」昭惠立即按贊！

11日是財務省承認竄改日本賤賣國有地審批文件的前一天。當時在野黨在國會上猛烈批判財務省竄改公文的作法。

《朝日新聞》報導，森友學園2013年8月13日透過前防災大臣、參議員鴻池祥肇的秘書向財務省近畿財務局打招呼，表示森友學園想買大阪豐中市的國有地，因要先提設立小學的申請，故希望在買之前先租用。

財務省為此向負責審核小學設立手續的大阪府私學課提出照會，2013年10月得到「事前審查文件不齊全」的回答，而於2014年3月15日拒絕了校方的要求。

森友學園前理事長籠池泰典（已因詐欺罪被起訴）2014年4月28日向財務省表示，「帶昭惠到小學建設預定地視察，她表示，『這是塊很好的地，請進行吧』，並附上與昭惠在當地合影的相片。」2014年6月2日時，財務局改口允諾「將以賣地為前提租借土地。」此契約乃罕見的特例。

學園方面2015年3月26日向財務局表示，經調查該土地屬於軟地盤，故希望調降租金。財務局委託地質調查公司調查後指，並非特別軟的地盤，但仍同意降價，2015年5月應學園的希望，簽下以賣地為前提的租賃契約。

學園又發現土地表層有汙染土，而向財務局表示，希望退還處理汙染土的費用。2015年9月昭惠身邊的政府職員還受學園委託，向財務省詢問退錢的進度。

森友學園2016年3月11日再向財務局表示，地下又發現新的垃圾。籠池3月15日到財務省拜會負責的室長，並以昭惠之名要求財務省儘快處理，強調若因此導致無法開學，將申請國家賠償。

學園2016年3月24日進一步提出，會自行處理地下垃圾，希望再降價，最後2016年6月以調降8億1900萬日圓的1億3400萬日圓購得該國有地。籠池對這一連串談判過程還對外吹噓說:「如有神助」。

日本在野黨主張，昭惠不上國會說明，就杯葛預算案審議到底。日本首相安倍晉三14日在國會上強調，他沒有指示竄改公文，昭惠也沒說過要森友學園進行土地買賣的話。

(中時)