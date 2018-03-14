科技園區土地閒置辦草花節 丁守中批柯P招商無能

丁守中14日到士北科學園區現場會勘，批評柯市府施工進度延宕，遲至民國109年後才能讓廠商進駐，嚴重阻礙城市發展。（丁辦提供）

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旺報

有意參選台北市長的前立委丁守中14日到士北科學園區現場會勘，批評柯市府施工進度延宕，遲至民國109年後才能讓廠商進駐，是嚴重阻礙城市發展。他表示，北投士林科技園區第一期土地工程早已完成，卻任由柯文哲閒置兩三年，毫無時間成本觀念，「拿寸土寸金的北投士林科技園區土地，只是撒些草花種子，號稱辦理關渡草花節，就能掩飾他的浪費閒置與無能嗎？」

丁守中批評，柯文哲上任後大張旗鼓「反商打弊」，卻是說一套做一套的「空包彈」，搞得市府BOT鮮少人問津，三年執政也只招商引資80億元台幣（約2億多美元），士北科學園區卻任其荒廢。丁守中表示，國際統計資料：香港去年招商引資1081億美元、新加坡500億美元、首爾也有95.5億美元，相較之下，台北市的經濟等於一灘死水。

丁守中表示，全台面臨「五缺」，缺水、缺電、缺土地，相較內湖科技園區的閒置率不到1%，表示台北亟需廠辦大樓，但北投士林科學園區什麼都不缺，卻任由柯文哲「牛步」閒置三年。

丁守中比較，郝政府時期即規劃90.24公頃的區段徵收範圍，並進行拆遷、整地工程，整個科學園區內有高達24.9公頃的「科技產業專用區」，原定於民國106年便能開放廠商進駐，將有效帶動台北市產業發展。然而，截至今日，士北科學園區的招商數仍掛零，柯市府完全沒有時間成本概念，也不斷修改施工日程，現在最快要等到109年才能竣工，園區啟用遙遙無期。

丁守中指出，工期延宕長達3年，最大的原因是負責專案住宅的長鴻建設跳票，市府只好終止契約後重新發包。他批評，柯文哲任內破產的廠商不只長鴻建設，同樣位於士林的台北市藝術中心也因為理成營造公司破產而成為爛尾樓，代表柯市府完全沒有績效管理機制與能力。

(旺報)

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