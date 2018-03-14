勵馨娃娃暖馨之旅到府城 鼓勵性侵受害者勇敢站出來

2018年03月14日 11:35 中時 曹婷婷

全球「Me Too」運動如火如荼展開，30年前從救援雛妓開始，勵馨基金會一直在終止性別暴力這條路上陪伴倖存者，「勵馨娃娃」2月8日在台北勵馨總會亮相後，出發至勵馨全國各地分事務所展開暖馨之旅，13日來到台南分事務所，活動將持續到3月底，歷經16個縣市回到起點，象徵社會給予的支持與溫暖，讓性暴力被害者早日復原。

根據衛生福利部統計資料顯示，1997年至2016年這20年間，性侵害通報案件受暴人數累計為13萬1134人，女性高達9成，是男性的10.52倍，男性被害人數雖僅占1成，不過，男性受害人數從1997年19人逐年增加到2016年的1159人，20年來增加60倍，顯見男性舉報性侵害的案件愈來愈多。

台灣近5年性侵案件通報數共5萬2658件，平均一年1萬531件，但仍有許多受害者不願意報案，尤其，是發生在熟識者之間的性暴力，更會造成受害者難以啟齒，形成龐大黑數，讓許多受害者長期處在孤立狀況中。

去年，台南地區有488件新的性侵害案件，相當於每天有1.33件新的性侵害案件發生，其中，被害人年齡滿18歲案件約占4成，勵馨基金會今年起接受台南市政府委託辦理「成年性侵害創傷復原諮詢陪伴服務」，並設置諮詢專線06-358- 3395，期待透過專業人員傾聽陪伴，提供個別及團體服務，並著重與他人關係的重建、社會資源的整合及個案權益倡導等。

台南分事務所任陳貞樺表示，「勵馨娃娃暖馨之旅」有多重意義，首先「旅行」象徵走出困境，是一種療癒過程；此外，讓「勵馨娃娃」探訪勵馨各分所，不僅可串連同樣為終止性暴力工作努力的夥伴，也讓社會大眾知道勵馨在各地都有服務據點，提供支持與陪伴。

活動宗旨希望藉由「勵馨娃娃」暖馨之旅，鼓勵性暴力受害者｢說出傷痛，你不會是孤獨的」，被害人若想要發聲，可透過勵馨官網、「台南愛馨人」臉書以及「性侵害創傷復原諮詢陪伴服務專線06-3583395」等多種管道表達。

(中時)