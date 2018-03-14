認了出軌！倪安東與妻和解 小三管罄挨告求償百萬

2018年03月14日 11:04 中時 王己由

台美混血歌手倪安東，爆出外遇個性女歌手管罄，遭妻子李雲玉提告求償100萬。台北地方法院14日首次開庭，出現戲劇性變化。開庭前雙方達成離婚協議，倪安東出具道歉聲明書，坦承和管罄在台美發生多次性行為，為了雙方小孩，李撤回對倪安東的求償告訴。因管罄不道歉且未適度賠償，律師說仍繼續提告。

李的律師說，李沒有要為難任何人，管罄明知和倪安東發生關係時，倪還未離婚，事發後還否認，至始至終不道歉，如管罄道歉並給予適度賠償，李就會撤告。

倪安東去年被週刊爆料與管罄在美有牽手、親吻等親密行為；年初又被爆與即將步入禮堂的A咖女星或女主播等人上床，甚至遠赴國外買春洩慾，倪妻李雲玉不甘遭劈腿，依民法侵權關係提告倪安東和「小三」管罄連帶賠償100萬元。

北院14日上午首度開庭，但庭訊前兩天，李撤回對丈夫李安東的求償，今日庭審管罄委任律師出庭；李的律師，則當庭陳上倪安東出具的道歉聲明。庭審中，法官詢問雙方有無和解可能，李的律師說，倪安東都已提出道歉聲明，坦承和管罄在美國和台灣，發生多次性行為，管罄明知倪安東當時未離婚，還發生性行為，事發後又不承認，做錯事應該要勇敢面對。但管罄律師否認，只認雙方有被拍到的牽手和親吻行為，性行為部分並沒有證據。

法官再三詢問有無和解可能，李的律師當庭表達誠意，求償金額降為60萬元，但管的律師還是認為沒有嘿咻的證據，金額太高無法談攏。庭後法官改期3月27日下午，讓李管雙方進行調解，若還是談不成和解，就實質審理。

(中時)