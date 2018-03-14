繁星推薦錄取率61.87％ 24名滿級分生落榜

友善列印
中時

今年大學繁星推薦招生今天放榜，第一類至第七類學群共錄取385所高中所推薦的1萬4859名一般生，錄取率為61.87％，較去年略為減少0.91個百分點，缺額情形也較去年少；此外，今年有24名學測滿級分生落榜，116個校系未錄取任何考生。

今年繁星推薦有68所大學的1807個學系參加招生，共提供1萬6993個招生名額及1825個原住民外加名額，最後錄取1萬4895個一般生及外加名額錄取171個原住民生。

大學甄選入學委員會副總幹事陳淑美說，今年第一類至第七類學群招生名額減少、但報名人數增加，所以取率較去年略為下降今年；招生缺額1973人，也較去年2944人大幅減少971人。

今年缺額最多的前三校分別是文化大學241人、真理大學171人及大葉大學159人。一個學生都未錄取的有116個校系，包括公立大學6個系、私立大學110系。許淑美表示，有些系訂的標準太高或本身沒有特色，導致未錄取任何學生。

今年有3個增額校系，其中1個為台大牙醫系，原本只招1人，但因為學測滿級分來報考的太多，最後增額3名，總共錄取4人；另2個則為逢甲大學工業工程與系統管理學系、精密系統設計學士學位學程，各增額錄取1人。

今年第八類學群11個醫學系共提供166個招生名額，報名人數計548人，通過第一階段篩選人數計有304人，通過篩選考生須再參加第二階段甄試（面試）。各醫學系通過篩選考生學測總級分分布於62至75級分間。

今年259名學測滿級分學生，其中79名報名繁星推薦，第一類至第七類學群共錄取31名、第八類學群則有24名通過第一階段篩選，故仍有24名學測滿級分學生未獲錄取。

陳淑美表示，考生參加繁星推薦要先學測成績達到門檻，之後再以高中校排成績分高下，有些學測滿級分生的校排不是在前1％或前2％，他們報考明星校系有可能落榜。

大學甄選入學委員會提醒，第一類至第七類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名當年大學「個人申請」入學及參加「科技校院日間部四年制申請入學」第一階段篩選。

(中時)

繁星錄取台大 北港高中排球好手… 台水管線更新提升自來水用水品質…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。