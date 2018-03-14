繁星推薦錄取率61.87％ 24名滿級分生落榜

2018年03月14日 11:49 中時 林志成

今年大學繁星推薦招生今天放榜，第一類至第七類學群共錄取385所高中所推薦的1萬4859名一般生，錄取率為61.87％，較去年略為減少0.91個百分點，缺額情形也較去年少；此外，今年有24名學測滿級分生落榜，116個校系未錄取任何考生。

今年繁星推薦有68所大學的1807個學系參加招生，共提供1萬6993個招生名額及1825個原住民外加名額，最後錄取1萬4895個一般生及外加名額錄取171個原住民生。

大學甄選入學委員會副總幹事陳淑美說，今年第一類至第七類學群招生名額減少、但報名人數增加，所以取率較去年略為下降今年；招生缺額1973人，也較去年2944人大幅減少971人。

今年缺額最多的前三校分別是文化大學241人、真理大學171人及大葉大學159人。一個學生都未錄取的有116個校系，包括公立大學6個系、私立大學110系。許淑美表示，有些系訂的標準太高或本身沒有特色，導致未錄取任何學生。

今年有3個增額校系，其中1個為台大牙醫系，原本只招1人，但因為學測滿級分來報考的太多，最後增額3名，總共錄取4人；另2個則為逢甲大學工業工程與系統管理學系、精密系統設計學士學位學程，各增額錄取1人。

今年第八類學群11個醫學系共提供166個招生名額，報名人數計548人，通過第一階段篩選人數計有304人，通過篩選考生須再參加第二階段甄試（面試）。各醫學系通過篩選考生學測總級分分布於62至75級分間。

今年259名學測滿級分學生，其中79名報名繁星推薦，第一類至第七類學群共錄取31名、第八類學群則有24名通過第一階段篩選，故仍有24名學測滿級分學生未獲錄取。

陳淑美表示，考生參加繁星推薦要先學測成績達到門檻，之後再以高中校排成績分高下，有些學測滿級分生的校排不是在前1％或前2％，他們報考明星校系有可能落榜。

大學甄選入學委員會提醒，第一類至第七類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名當年大學「個人申請」入學及參加「科技校院日間部四年制申請入學」第一階段篩選。

(中時)