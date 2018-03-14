228事件《武裝台中-二七部隊》紀錄片 17日南投上映

2018年03月14日 11:08 中時 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

228事件時，台中民眾組成二七部隊與國府軍隊對抗，最後退至埔里，展開激烈的「烏牛欄之役」。台中市新文化協會歷經2年努力，拍成《武裝台中-二七部隊》紀錄片，將扵3月17日(六）下午2時，在埔里鎮牛耳藝術渡假村會議室放映，免費進場觀賞，但需事先預約報名‭，電話04-23052115‬。

紀錄片製作人陳彥斌表示，片中除了有當年烏牛欄戰役指揮官黃金島、突擊隊長陳明忠現身說法，也訪問到牛耳渡假村創辦人黃炳松，及住附近的涂江營等多位見證者，回顧71年前這場傷亡慘烈的戰役。

陳彥斌指出，台中市新文化協會為追尋228事件歷史、紀念二七部隊，不僅興建紀念碑，舉行學術研討會，也拍攝二七部隊紀錄片。去年初，影片初成，就到埔里牛耳藝術渡假村公開放映，承蒙黃炳松董事長等人熱心推廣，回響熱烈。

去年首映後，歷經1年的再接再厲，補拍、補訪多位見證者，並重新剪輯成為新版《武裝台中-二七部隊，1947》，二七部隊當年5位成員包括部隊長鍾逸人、警備隊長黃金島、突擊隊長陳明忠，及謝雪紅的文宣子弟兵蔡伯壎、曾永賢，都接受訪問；謝雪紅的愛人楊克煌女兒楊翠華，和田調228歷史多年的作家李喬也受訪。

3月17日在牛耳渡假村的放映會，紀錄片製作人陳彥斌、導演李佳懷及團隊幹部，和影片中埔里的訪者都將出席，與大家映後座談，歡迎踴躍參加，請埔里人一起見證這段歷史。

牛耳藝術渡假村地址：埔里鎮中山路4段1號。

(中時)