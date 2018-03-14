台水管線更新提升自來水用水品質「卓」實有感

台水公司為降低交通衝擊，採分段、分區施工，並於各重要路口設置專業交維人員指揮交通，加強交通交維管制疏導措施！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台水公司第四區處於苗栗縣卓蘭鎮豐田里地區部分管線進行－「苗栗縣卓蘭鎮台三線147K及豐田等汰換管線工程」，汰舊換新自來水供水管線；工程更換新管線後，該區民眾普遍表示「著實有感」提升水壓與改善居民的供水品質。

台水公司第四區處長蕭淑貞說，該工程汰換豐田里，台三線147K處、豐田道路及豐苗道路一帶管線，該區域原埋設水管為200公厘塑膠管，將原有水管汰換為材質更佳、耐用年限達40年以上的延性鑄鐵管，工程經費2221萬元。

台水公司將民國65、75年埋設之老舊塑膠管汰換成口徑200mm及100mm之延性石墨鑄鐵自來水管共2501公尺，同時一併更換用戶給水管至水表前，以避免用戶端漏水；本案用戶改接共計167戶，提升豐田、苗豐、矮山一帶約590戶水壓，有效穩定並改善當地居民的用水品質。

蕭淑貞指出，這次管線汰換工程，感謝卓蘭鎮公所及豐田里長林仲康大力協助，經台水公司第四區處舉辦施工前說明會，並於工程施工期間，獲卓蘭鎮公所及林里長大力支持，熱心配合宣導有關停水或施工訊息，運用里辦公處宣傳系統及自來水公司官網刋登公告，由於該地區部分路段狹窄，於施工之前，以沿街逐戶貼單告知用戶。

台水公司為降低交通衝擊，採分段、分區施工，並於各重要路口設置專業交維人員指揮交通，加強交通交維管制疏導措施，以減少自來水管線施工路段住家用水及用路人行車交通衝擊。

(中時)

繁星推薦錄取率61.87％ 24名滿… 滿級分嘉中生繁星首選中國醫藥大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。