台水管線更新提升自來水用水品質「卓」實有感

2018年03月14日 12:03 中時 陳世宗

台水公司第四區處於苗栗縣卓蘭鎮豐田里地區部分管線進行－「苗栗縣卓蘭鎮台三線147K及豐田等汰換管線工程」，汰舊換新自來水供水管線；工程更換新管線後，該區民眾普遍表示「著實有感」提升水壓與改善居民的供水品質。

台水公司第四區處長蕭淑貞說，該工程汰換豐田里，台三線147K處、豐田道路及豐苗道路一帶管線，該區域原埋設水管為200公厘塑膠管，將原有水管汰換為材質更佳、耐用年限達40年以上的延性鑄鐵管，工程經費2221萬元。

台水公司將民國65、75年埋設之老舊塑膠管汰換成口徑200mm及100mm之延性石墨鑄鐵自來水管共2501公尺，同時一併更換用戶給水管至水表前，以避免用戶端漏水；本案用戶改接共計167戶，提升豐田、苗豐、矮山一帶約590戶水壓，有效穩定並改善當地居民的用水品質。

蕭淑貞指出，這次管線汰換工程，感謝卓蘭鎮公所及豐田里長林仲康大力協助，經台水公司第四區處舉辦施工前說明會，並於工程施工期間，獲卓蘭鎮公所及林里長大力支持，熱心配合宣導有關停水或施工訊息，運用里辦公處宣傳系統及自來水公司官網刋登公告，由於該地區部分路段狹窄，於施工之前，以沿街逐戶貼單告知用戶。

台水公司為降低交通衝擊，採分段、分區施工，並於各重要路口設置專業交維人員指揮交通，加強交通交維管制疏導措施，以減少自來水管線施工路段住家用水及用路人行車交通衝擊。

(中時)