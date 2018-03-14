滿級分嘉中生繁星首選中國醫藥大、台大資工

黃瑀鍀、黃嘉宏考75滿級分，繁星計畫錄取中醫系、台大資工系。（廖素慧攝）

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大學繁星放榜，嘉義高中21人錄取，其中，黃瑀鍀考75滿級分捨台大醫，首選中國醫藥大學，他說，父親在朴子開中醫診所，自幼染疾由父親診治，療效佳，他也會讀《黃帝內經》、《傷寒論》等中醫典籍。

黃瑀鍀說，父親在朴子開設佳和中醫診所10餘年，從小家人有微恙染疾，皆由父親問診把脈抓藥，療效頗佳，僅有偶爾染急症看過西醫，他認為中西醫互用可發發揮療效，他受父親影響而選擇中國醫藥大學中醫系為第一志願。

另一名滿級分生黃嘉宏捨棄台大醫科，以台大資訊工程系為第一志願，並看好AI人工智慧的科技發展新趨勢，結合志趣及產業發展未來性而做出抉擇。

黃嘉宏說，姑姑在大學任職，常聊起資訊工程科技，他自己喜歡福爾摩斯偵探小說，福爾摩斯的觀察力、邏輯力都很強是他破奇案的關鍵，他認為自己學到這些特點，又對寫程式有興趣，因此選擇台大資工系。

註冊組長劉錫禎表示，AI人工智慧未來是科技產業的新趨勢，台灣正在起步，學生選擇資工若能結合AI，將來大學及研究所畢業後，正好恭逢AI產業的興起，前景看好。

嘉中此次繁星計畫錄取21人名學生，醫學系、中醫、資工、工業工程管理、政治、民族、國貿、外語等理工人文類組都有，成績冠居雲嘉地區。

(中時)

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