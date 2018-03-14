又殺狗！竟要求把寵物塞行李櫃 聯航害小狗窒息慘死

2018年03月14日 11:20 中時電子報 蔡萱

聯合航空。(圖/美聯社)

美國聯合航空（United Airlines）去年才走過將越南裔醫生強拖下飛機的風波，不過之後仍事故頻生，去年才又在運送乘客的寵物犬過程中，害小狗慘死。該航空12日竟又對乘客做出離譜的要求，一名空服員嫌乘客的裝有寵物的寵物袋擋路，竟要求乘客將寵物犬塞進艙頂置物櫃，最後寵物犬窒息慘死在置物櫃內。對此聯合航空表示會承擔全部責任，也承認這是起不應發生的悲劇。

這架美國聯合航空編號為UA1284的班機，在12日晚間6點從休士頓飛往紐約，一名也在這架班機上的乘客葛萊明格（Maggie Gremminger）表示，一名母親帶著2名女兒以及一個裝有黑色法國鬥牛犬的寵物袋上機，這個袋子的大小是可以放進座位底下的空間，但是空服員卻認為這個袋子會擋住走道，因此要求這名母親將狗狗放到艙頂的置物櫃中，這名母親拒絕了這項要求，並告知空服員袋子裡有狗，但空服人員仍堅持要這麼做，這名母親才不得不將袋子放到置物櫃中，而且空服員還不耐煩地向她確保寵物的安全。

葛萊明格也說當飛機降落後，眾人發現這隻法國鬥牛犬已經死亡，這名母親傷心欲絕的坐在飛機走道上痛哭，還有乘客好心的說要幫這名母親抱小孩。自己則和其他乘客留下來和聯航人員解釋事情的經過。

葛萊明格表示自己感到很憤怒，因為空服員居然辯稱自己不知道袋中有狗。除了寵物袋有大面積是半透明網狀材質的外，和她一起留下來的幫助這名母親的其他乘客也說，自己很聽清楚地聽到空服員說：「妳必須把妳的狗放到置物櫃」。她也說，自己在飛行途中聽到了狗的吠叫聲，但她不知道那原來是狗狗的求救聲，為此她感到十分心碎。

另一名也在飛機上的乘客羅拉（June Lara）也在Facebook上寫道，：「當我們降落後打開行李置物艙時，小狗沒有叫聲了。飼主喊牠的名字也沒反應。那位女飼主在嘗試給這隻10個月大的小狗做心肺復甦時，我還幫她抱著她女兒。」

這2名乘客的推文也在社交平台上被瘋狂轉載，這也讓聯航繼去年在運送旅客的寵物犬過中，害死該隻寵物犬後，再次成為網友討論的焦點，不少人紛紛指責聯航是「殺狗兇手」，也稱再一次給了自己不買聯航的理由。

根據聯航官網對乘客攜帶寵物搭機的規定寫道：「將寵物帶入機艙必須裝在合標準的硬邊或軟邊寵物籠內。寵物籠尺寸必須可以完全放在機艙座椅下方，飛行過程中乘客必須始終保持寵物在籠內並安置在您前方座椅的下方。」

對此聯航發言人發表聲明稱，他們的空服員是因為寵物袋阻礙通道，因此要求飼主將小狗放進艙頂置物櫃。他也說「這是一起永遠不該發生的悲劇，寵物絕不應該被放在客艙頂置物櫃內。我們將對此事負全部責任，並對經曆此事的家庭致以最深的慰問，我們承諾將對他們予以補償和協助。我們將對此事進行徹底調查，並杜絕類似事件再次發生」。聯航也表示已經將機票費用和寵物乘搭飛機的費用退還。

(中時電子報)