衛生紙之亂元兇 傳公平會點名大潤發

2018年03月14日 11:30 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

今年2月發生全台瘋狂搶購衛生紙之亂，公平會於3 月介入調查後，風波暫平息，但公平會今天上午召開審議委員會議，針對調查結果進行審議，其中2月23日發新聞稿說衛生紙將漲的大潤發，傳被公平會點名，有通路不當行銷情形。詳細情形，公平會上午還在開會，下午會對外說明。

大潤發於2月23日主動發布新聞稿，表示已接獲各家用衛生紙業者、大廠通知，衛生紙將於3月中調漲，漲幅10%至30%間，引起民眾搶購衛生紙，行政院日前指，造成國人瘋狂搶購衛生紙，是行銷手段失控所致，公平會也介入調查，衛生紙之亂才逐漸平息，民眾瘋狂搶購、秒殺衛生紙情形稍緩。

公平會表示，3月已針對三大衛生紙製造業者永豐餘消費品實業股份有限公司、英屬蓋曼群島商金百利克拉克股份有限公司台灣分公司、正隆股份有限公司已進行調查外，並展開多次約談。

公平會表示，這次調查方向，包括通路不當行銷、三大衛生紙製造商是否涉及聯合調漲及背後透過通路，由通路放話以達成衛生紙聯合上漲的目的。其中，通路不當行銷，公平會將會優先處理，通路恐涉違反公平法第25條影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為。記者尚未取得大潤發回應。

政府官員說，目前六大賣場衛生紙供應無虞，尚無漲價跡象，但六大賣場推出衛生紙促銷方案，將陸續於3月中結束，賣場與家用衛生紙廠商、業者將重新洽談價格，是否會漲價，行政院將持續監控。

愛買表示，目前供貨正常，也會持續推衛生紙促銷，賣場內150種衛生紙品項，最低買一送一，消費者一定買得到衛生紙。

(中時電子報)