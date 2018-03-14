好山好水！坪林山中的頂尖茶師！用美味傳承三代情

鍾國賓夫妻在坪林製作好茶！（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

好山好水＋濃厚人情！培育出坪林好茶！位於坪林水德里的「倆兄弟茶園」已傳至第3代，主人鐘國賓自幼受到父親、大哥陶冶，培養出一流製茶技術。客廳牆上滿是茶比賽的獎牌與匾額，去(106)年榮獲「全國製茶技術競賽」亞軍外，更在「新北市文山包種茶比賽」奪下9個頭等獎。不僅展現高超技術，也顯示每批茶的品質都非常穩定。

63年次的鐘國賓早年於新竹開水果行，每到茶產季偶爾抽空回鄉幫忙，因不捨年邁父母如此辛苦，於民國90年決定返鄉接棒。對製茶抱有熱誠且精益求精的他，在大哥與父親傳授下成了在地公認的「年輕師傅」。回鄉10多年來獲獎無數，前十名獎項幾乎都拿遍了，鐘國賓仍謙虛表示，製茶學問大，從生產管理到發酵、殺菁、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也一直在學習中。

鐘國賓與大哥鐘文華是家中「唯二」的男生，「倆兄弟」也各生了一對「兄弟倆」，在這巧合下以此命名茶園。如今「倆兄弟茶園」栽培面積約3公頃，年產約3,500斤，主要集中在春、冬兩季生產坪林著名的文山包種茶。夏季則會利用空檔生產一些東方美人茶。鐘國賓笑說，東方美人需全程手工摘採，每年僅產數十台斤，算是做興趣、練身體。

坪林區農會理事長王成意表示，鐘國賓是在地優秀的中生代茶農，一般市級比賽能拿一個頭等獎就是對技術的肯定，去(106)年他一口氣包辦9個頭等，真的非常不容易。農業局表示，為提升茶品質與知名度，每年輔導茶產區農會舉辦「特色茶比賽」與「製茶技術競賽」。除推廣「新北好茶」品牌，也透過各項比賽交流，將製茶技術發揚光大。而好茶還需要全民支持，選購「新北好茶」，不僅安心與品質兼具，也是給我們辛苦茶農肯定。

(中時電子報)

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