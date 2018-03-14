防俄中？ 川普提議美軍 應增設「太空部隊」

2018年03月14日 11:34 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，今日前往加州聖地牙哥（San Diego）視察米拉瑪陸戰隊航空基地（Miramar Marine Corps Air Station）的美國總統川普（Donald Trump），在致詞時以開玩笑口吻建議，美軍應該增設「太空部隊」（Space Force），加入當前陸海空三軍行列，成為新國家安全戰略的一環。川普認為，「不久的將來，太空將與領土、領空和領海一樣，成為各國兵家必爭之地。」

川普在致詞指出，就像後來最後成立的空軍一樣，我們有需求，未來很有可能成為事實：新型的「太空部隊」。事實上，美國航太總署（NASA）從創立之初，就與軍方有著非常緊密地連結，無論是太空人選拔、科學家或是設備測試，經常能看見雙方合作的影子。這也讓川普想要結合太空科技與軍方，讓這個他建議的「新軍種」，在大陸與俄羅斯高速發展航太科技的同時，擔負起與太空相關的「大量」防衛工作。

It was my great honor to deliver a message at the Marine Corps Air Station Miramar to our GREAT U.S. Military, straight from the heart of the American People: We support you, we thank you, we love you - and we will always have your back! pic.twitter.com/oCt1nH3DON — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月14日

對於總統此番高談闊論，白宮（White House）目前尚無正式回應。不過，建立「太空部隊」的想法也並非川普首創。早在去年聯邦眾議院（House of Representatives）內，代表阿拉巴馬州的羅傑斯議員（Mike Rogers）就已提出法案，大力推動增設「太空部隊」。他認為，絕不能讓未來的戰爭或戰略中，讓美國在太空領域上，遭遇一次類似珍珠港事變（Pearl Harbor）的悲劇。

但對此提議，美國軍方本身持反對意見，不僅認為無須另設一個軍種，這只會增加不必要的官僚作風。

(中時電子報)