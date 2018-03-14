你同意嗎？　勞動部調查近7成勞工滿意工作

2018年03月14日 12:12 中時 洪安怡

你對自己的工作滿意嗎？依據勞動部今日公布的調查，發現近一年共有69.2％的勞工對整體工作感到滿意，比前一年度還增加0.2個百分點，但在加班調查部分，則有高達4成7的勞工曾經加班，比前一年度還增加3.2個百分點。

勞動部每年皆會辦理「勞工生活及就業狀況調查」，此次是針對2016年6月至2017年5月勞工的工作狀況，回收4206份有效樣本後，並於今（14）日公布「105年勞工生活及就業狀況調查統計結果」。

調查中指出，近一年勞工對整體工作感到滿意的比率為69.2％，較105年略升0.2個百分點，感到普通者占27.5％；不滿意者中，以工資不滿意比率77.2％居首，其次人事考核升遷制度占76.9％，工作負荷量占72.5％居第3。

但在加班的調查當中，則有高達47.4％勞工近年有加班，較前一年度上升3.2個百分點，平均每月延長工時為17.1小時；按行業別觀察，以專業/科學及技術服務業占59.9％最高，其次為電力及燃氣供應業占59.3％，公共行政及國防占58.2％居第三，製造業亦占56％。

此外，勞工曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作且當下亦有實際執行工作者占12.6％，沒有者占87.4％；有此情形之勞工其平均每月執行該方式之工作時數為5.3小時。

(中時)