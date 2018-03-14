足協改選喊卡 國際足總將來台介入

2018年03月14日 11:39 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

FIFA發函給中華足協，認為改選過程不公，要求暫停選舉，留待FIFA與AFC之聯合代表團來台，再行定奪。（劉世芳提供翻攝）

中華足協改選爭議延燒，國際足總（FIFA）也看不下去。FIFA祕書長薩穆拉（Fatma Samoura）9日發信給足協祕書長陳威任，表示徹底分析各方收集到的相關資料後，認為足協似乎並不是在進行一個民主、公平和透明的選舉，強烈建議足協暫停所有改選工作，待FIFA和亞足聯（AFC）的聯合代表團來台商討與評估，再做定奪。

足協原定17日進行改選，如今FIFA認為選務不公而介入。這也是中華足協從1954年成為FIFA會員以來，首次改選事務遭到介入，近年如盧安達、衣索比亞也曾遭到類似處置。

身兼高雄市足委會主委的現任立委劉世芳，14日召開記者會，披露這份也轉發給足協副理事長龔元高的文件。信中指出，FIFA收到足協多位會員代表的聯繫，進行關於足協選舉的討論，也收到足協秘書處在3月2日、7日提出的兩份報告，與2月27日審核理事會候選人資格的選務小組第一次會議紀錄。

薩穆拉在信中指出，FIFA非常小心的確保與堅持，麾下所有會員協會都必須舉辦公平、民主和透明的選舉，確保選舉不會被操控。如果無法合乎規定，「選舉結果將不會被FIFA接受。」這次要派聯合代表團來台，就是認為足協沒有做到這點。

足協改選爭議從去年底延燒迄今，又以上月底足協理事長林湧成與祕書處認定台日關係協會會長邱義仁不具參選理事長資格，而達到最高峰。劉世芳此前也為此召開記者會，指控林湧成與祕書處單方面認定參選資格，並不公平。

足協副理事長龔元高（左）與立委劉世芳召開記者會。（李弘斌攝）

而在爭議延燒期間，邱義仁方面也由龔元高彙集25位足協團體會員代表、6位理事連署，向FIFA申訴改選不公，FIFA也要求足協祕書處提出說明報告，查證兩造說法。

劉世芳指出，足協曲解章程，讓林湧成得以同額競選，已嚴重影響足協信譽。如今FIFA既已認為此次理監事改選頗有疑義，若足協執意硬推黑箱選舉，恐將影響台灣參與國際足球賽事的資格，呼籲足協回頭是岸，勿做台灣足球的千古罪人。她也將拜會體育署，將這封信函轉交給署長林德福，採取應有之作為。

足協團體會員代表14日上午收到第12屆第1次會員大會報到須知。（會員提供）

對於FIFA來函與劉世芳之指控，陳威任表示已了解狀況，稍後將發出聲明稿。而劉世芳也在14日上午收到足協祕書處發出之3月17日會員代表大會報到須知，雖然報到須知中沒有議程，但以抬頭為「第12屆第1次會員大會」來看，就是改選的標準流程，改選一事似乎還沒踩剎車。

FIFA祕書長來函之中文翻譯內容如下：

秘書長閣下

這封信是針對中華台北足球協會的理事會選舉， 特別是選舉過程的現況， 原定在3月17日的會員大會中完成

過去幾個星期裡， FIFA收到中華台北足球協會多位會員代表的聯繫， 和我們進行了多次有關CTFA選舉的討論， 最近幾天， 我們也收到了你們辦公室在3月2日和7日提出的2份報告， 以及1份2月27日審核理事會候選人資格的選務小組第一次會議紀錄

如你所知， FIFA一直是非常小心的確保和堅持， 所有會員協會都必須舉辦公平的， 民主的和透明的選舉。事實上，FIFA章程第19條第2款明確規範，"會員協會的章程必需規範一套民主的選舉程序，來確保選舉不會被操控[……]"，更重要的，在FIFA章程第19條第3款明確指出， “如果任何會員協會被選出或指派的會員代表無法符合前述第2款規定[........]， 那麼選舉結果將不會被FIFA接受”. 在這些情況下，我們徹底分析各方收集到的相關資料後，認為中華台北足球協會似乎並不是在進行一個民主的，有秩序的， 公平的， 和透明的選舉。

鑒於以上幾點， 我們強烈建議中華台北足球協會暫停所有的理事會選舉相關工作，等待FIFA與AFC的聯合代表團來到台北， 和所有相關單位商討和評估整個選舉狀況再做定奪， 我們會盡快通知你們代表團的成員和到達的日期

我們謝謝你記住以上幾點 期待你給我們一個確認的回覆

Fatma Samoura

FIFA秘書長

(中時電子報)