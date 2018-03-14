簽MOU擺烏龍　林佳龍謝媒體提供資料

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為回應社會對釐清空汙來源的要求，環保署今（14）日宣布將派出12座無人機於中部地區進行煙流追蹤，蒐集相關資料分析空汙成因與來源。台中市長林佳龍特別強調，空汙問題要拿實證，不要政治口水，但對於這次與德國1人公司簽訂合作備忘錄的問題，他則表示「感謝媒體提供資料，會列為後續參考」。

環保署長李應元今日與林佳龍一同舉行記者會，宣布與國內廠商經緯航太合作，由台中火力發電廠、麥寮汽電共生廠、台中市區分別釋放3種全氟化物（PFC）追蹤劑，以定翼UAV搭載全氟化物採樣器，於台中至南投調查區域內，執行特定高度300公尺、500公尺的巡航採樣，另於下風處布置12組旋翼UAV，於該區100~500公尺同步採樣。

林佳龍指出，台中實施了86項減量措施，有19項是全國首創，去年PM2.5減量達全國冠軍，更預計2020年要達到PM2.5下降至15微克。過去說在台中當地固定汙染源中，台中火力發電廠的汙染比例約為14.5％，這次採用無人機設備進行煙流追蹤，希望能有更進一步的科學數據分析。

此外，在此次台中市政府與德商簽訂1100億元的「海水採礦聯合開發投資案」MOU，竟遭媒體踢爆德商為「1人公司」，林佳龍回應，感謝媒體提供翔實資料，這投資案才開始要申請，有了媒體提供的資料，將會要求投資單位說明，依照投資標準作業程序檢視，也會提供給相關部會審查更多資訊參考，謝謝媒體提醒跟各界關心。

(中時)

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