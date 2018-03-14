美麗華董座黃春福欠稅3.6億 再遭禁奢6個月

2018年03月14日 11:38 中時 陳志賢

美麗華黃家成員、美麗華大飯店股份有限公司董事長黃春福，因欠稅3.6億，法務部行政執行署繼去年對他發出禁奢命令後，本月初再接續祭出禁奢命令，黃禁奢時間長達1年，呼籲民眾若發現黃有搭高鐵、出入高檔飯店消費的奢華行為，向執行署檢舉。

黃春福去年遭禁奢至今年2月底，但執行署台北分署日前再對黃發出禁奢命令，由本月起至8月底止，黃若被發現搭乘高鐵、出入高檔飯店消費等奢華行為，台北分署不排除以他隱匿資產為由聲請拘提，甚至聲請管收3個月。

64歲的黃春福，是美麗華集團「二董」黃榮華的長子，與弟弟黃春發等人經營美麗華大飯店、美麗信酒店、德安開發、志信國際等知名公司。

黃春福因2002年5月美麗華飯店以45億出售土地給國華人壽，他與弟妹黃春照、黃春發、黃秀美4名股東，事後藉著循環投資移轉股權方式來避稅，國稅局要求補繳以及罰鍰，4人提行政訴訟敗訴定讞，國稅局移執行署台北分署追討，黃秀美已全數清償，但黃春福3兄弟仍有滯欠。

多年來，台北分署陸續查封黃春福等人股票、不動產追稅，其中黃春福僅追回約4000多萬，仍積欠3億6619萬多元。

台北分署去年8月就對黃春福祭出禁奢令，時間至今年2月底，禁止他投資股票、期貨；購買、租賃或使用2000元以上商品或服務、搭乘計程車、高鐵、飛機，去酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級飯店消費，以及每月生活費不准超過2.4萬等。

台北分署本月1日起，再對黃發出禁奢令，為期半年至8月底止，執行署呼籲民眾檢舉，將發給獎金。

(中時)