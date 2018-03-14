《全台最速報》肌萎生考上中山資工 母親卻憂喜參半

肌萎生考上中山資工 母親卻憂喜參半

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中時電子報
綜合報導

◎肌萎生考上中山資工 母親卻憂喜參半

繁星計畫14日放榜，林園高中肌肉萎縮症學生、體重僅19公斤的伍建瑋如願以償，考上理想志願中山大學資訊工程系，他喜出望外，但單親撫養他的母親伍玟靜形容心情憂喜參半，擔心上了大學她無法繼續陪伴，現有的電動車輔具也恐被收回。

◎中市警「影」響力！幫外籍遊客找回相機

警察也是台灣最美的風景！一對外籍男女從台中火車站搭計程車至逢甲夜市逛街，一路興奮拿著相機錄影，下車時卻將價值不斐的運動相機遺忘在車上，原心想找不回來了，但因相機裡有記錄著台灣旅行的珍貴影片，懷抱一絲希望求助警方，警方靠著沿途監視器找尋可能乘坐的計程車，順利查出搭乘的計程車並聯絡上司機，運動相機完好無損找回，感到非常不可思議，直喊「Amazing！」（神奇了！）

◎緩緩生活節 到警察宿舍來喝茶

關西分駐所為新竹縣內唯一警察衙署的縣定古蹟，造型典雅，尤其所長宿舍具有濃厚的日式風情，為讓民眾一睹關西大客廳的風采，17日起，每周六、日定時開放參觀，平日接受團體預約開放。14日上午縣府團隊與在地民眾共同舉杯奉茶，宣告所長宿舍正式開放。

◎AIT贈書給中正大學 豐富中正館藏

22年前，中正大學成為美國研究部門第一批在亞洲的「美國研究館藏」受贈對象，至今美國在台協會AIT已6度贈書給中正，今年數量更多達1216冊圖書，不僅豐富中正圖書館館藏，也讓雲嘉地區師生、民眾省去不少資料蒐集之苦，為感謝AIT一番好意，校方特別舉辦為期1個半月的「描繪美國：美國文學行旅特展」，讓更多人了解美國文化。

(中時電子報)

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