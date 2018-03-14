赤瓜礁海戰30年陸越都低調 張競：對南海爭議有啟示

2018年03月14日 12:11 旺報 潘維庭

30年前的今天（3月14日），在南海赤瓜礁海域，解放軍海軍與越南海軍開戰，經過短暫戰鬥後，共軍重創越南艦艇，大獲全勝，解放軍順勢收復六個島礁，但越軍亦趁機搶占島礁、對峙至今。中華戰略學會研究員、國家政策基金會外交與國防組顧問張競認為，今年是赤瓜礁海域海戰30周年，大陸、越南都保持低調，未舉辦高規格紀念或慶祝活動，他表示，顯然這其中都有政治考量，也對未來各方處理南海爭議具有政策關聯性。

張競認為，從大陸、越南都以低調方式面對這段海上武裝衝突的歷史，我們可以認識到，未來處理南海問題，透過和平談判，應當是各方所抱持之政策基調。

張競指出，儘管近年大陸建設島礁引發關注，但平心而論，當整體協商有所進展，可以相對穩定南海情勢；他也提醒，涉入南海島礁與海域的爭議各方，若愈能採和平理性態度、堅持協商談判立場，區域外的強權愈難從中獲得操弄空間。

對於南海事務，張競也指出，過去數十年來，國內政情變化，也嚴重影響到國人對其關切程度。例如，1974年西沙海戰後，政府不但發表正式聲明，亦透過中央日報發表「我們對南中國海諸島的立場」社論，來表達重視民族大義之政策底線，但等到赤瓜礁海戰發生時，已經是李登輝主政，南海戰火風雲，好像只成為新聞議題，政府也沒有未積極表態。

張競稱，馬總統主政時期，由於國家元首關切南海議題，學界專家也積極發聲回應，但當前政府不將南海議題當作施政重點，因此赤瓜礁海戰30周年，也就沒有多少學者有興趣提筆評論此事。

張競強調，南海是國家重要利益，要是選擇遺忘歷史，就會被當事者拋棄；不去發聲表達立場，就是默認本身意見無礙大局；不願當缺席者，就要積極爭取發聲。政府如何選擇，將來都要對歷史負責。

(旺報)