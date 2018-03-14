什麼運動有效預防失智症 成大教授：有氧運動

2018年03月14日 12:14 中時 王思慧

台灣失智症患者佔65歲以上老年人7.94％，但目前還沒有藥品能治癒失智症，各界都在找尋其他預防替代方式。國立成功大學體育健康與休閒研究所特聘教授蔡佳良，在科技部經費支持下，研究何種運動能預防失智症，發現有氧運動較有機會減緩失智，鼓勵民眾持續規律多做運動。

科技部表示，根據內政部最新資料，台灣65歲以上老年人中，有輕微認知障礙者佔18.36％，失智症者佔7.94％，等於台灣大約每5位老人在未來一年內惡化呈失智症的機率高達10至54％，美13位老人就有一位是失智症患者。

為了實驗何種運動能有效預防失智症，蔡佳良特聘教授與成大醫院失智症中心白明奇醫生、斯洛伐克國家科學院院士等進行跨國研究，從事一系列的長期運動介入研究，發現跟球類運動、伸展運動比起來，有氧運動記憶力較好。

蔡佳良表示，實驗找了25至35位有輕微認知障礙民眾，做了3年的實驗，一組選擇個人喜愛的球類運動，一組做伸展運動如瑜伽，一組做有氧運動。發現球類運動實驗組因為要思考如何應對對方發來的球，因此注意力較集中；伸展運動較靜態，可減緩焦慮；而有氧運動則能影響大腦「海馬迴記憶力」，受試者記憶力較好。

蔡佳良指出，失智症是一種漸進性的神經退化性疾病，它對不同的認知功能會產生不同程度的影響，要有效預防失智症，需要進行足夠強度的長期規律運動，每週3次以上、每次至少30分鐘、強度達60至75%、至少維持4個月以上的運動，才能見到成效。

接下來蔡佳良教授會持續研究失智症，預計實驗要再做3年，跟第一階段輕微認知者不同，第二階段實驗對象是確診失智症患者，大多是7、80歲長輩，再加上患者家人也會參與，希望能找出更有效預防或減緩，甚至治癒失智症的方式。

科技部表示，蔡佳良教授的研究是目前國際上能同時結合行為、腦波與血液生化指標三種方法，交互驗證運動對老人認知功能退化的機制，突破傳統醫學理論與治療上的瓶頸。有關蔡佳良教授研究團隊過去進行的一系列運動與預防失智症研究，目前已刊登在國際阿茲海默症期刊(Journal of Alzheimer’s Disease,2016)與臨床神經影像期刊(Neuroimage: Clinical,2018)。

(中時)