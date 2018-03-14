現場觀察》川普為何以羞辱方式 把提勒森踢出國務院？

即使受川普羞辱對待，提勒森(圖)依然就事論事，展現了與眾不同氣度。(江靜玲攝）

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中時
駐美特派員／

從石油公司執行長到執掌美國國務院，提勒森從答應川普總統邀請入閣以來，各界尤其是國務院的職業外交官員，對沒有外交事務經驗的提勒森始終是質疑的。14個月下來，提勒森依然被許多職業外交官認為是國務院辦公大樓中的「外來者」，雖不是廣受擁戴的國務卿，但川普13日以近乎羞辱方式把提勒森踢出國務院，令許多人在詫異之際，更覺寒心。

提勒森13日決定親自出席周二的國務院例行新聞簡報會，未見國務院發言人納爾特陪伴，負責公共事務的次卿高德斯坦也未現身，高德斯坦因為說了提勒林森不知為何遭川普解職的發言，在簡報會前一小時才被白宮通告自己也丟了烏沙帽。提勒森僅在少數幾名幕僚陪同下照稿讀了準備好的聲明，雖打著紅色領帶，難掩寞落神情。

提勒森在聲明中，從國務院同仁到美國公民都感謝了，唯一未言謝者，就是當初邀他加入政府團隊的川普總統；他也技巧的指出，自己是在13日中午以後才接到川普的電話，證實川普在13 日早上透過推文宣布撤換他的職務，改由中情局長蓬佩奧接任國務卿，並未事先告訴他本人，或與他有過直接溝通。

即使受到如此羞辱對待，提勒森依然就事論事，陳述交接和過去14月以及未來的美國外交概況，像進行另一次業務報告般。只不過，這可能是他最後一次出現在國務院新聞簡報室。

值此同時，把自己最擅長在電視真人實境秀那句：「你被開除」搬到白宮和政府的美國總統川普，卻搭著空軍一號專機出城去了。整個事件，顯示兩件事，第一，川普和提勒森兩人不僅在諸多外交政策上意見不左右，兩人對人與事的處理態度和氣度也不同，提勒森因拒絕澄清自己批評川普是「白痴」，讓川普如梗在懷，非還以顏色不可；第二，川普欲藉著提勒森殺一儆百，告誡身邊幕僚和官員，自己才是大老闆，是美國總統，一切他說了算，膽敢對他不忠誠，出言不遜，下場就是如此。

(中時)

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