苗中繁星錄取人數全國第二　建臺表現耀眼

2018年03月14日 12:18 中時 陳慶居

彭彥樺已取錄香港教育大學。（陳慶居攝）

年幼曾語言發展遲緩的顏瑋辰，錄取美國多所大學。（陳慶居攝）

私立建臺中學學測成績囊括滿級分榜首和5名70級分以上的佳績，繁星也有耀眼表現。（陳慶居翻攝）

大學繁星入學14日放榜，國立苗栗高中錄取102人，全國排名第二。另學校民主自由學風，培育學子更具國際觀，今年更新增彭彥樺、曾是語言發展遲緩的顏瑋辰，已分別錄取香港教育大學或美國多所大學，已準備行囊要赴海外求學，他們認為國外就學資源豐富，未來工作機會也較多。

苗栗高中表示，另外還有一些準備畢業生透過特殊選才已錄取國內大學，其中陳孟蕎錄取國立清華大學清華學院學士班及國立聯合大學文化創意與數位行銷學系；饒家毓錄取國立成功大學心理學系；徐淑婷錄取國立中興大學法律學系；邱品皓錄取國立聯合大學機械工程學系；王亭毓錄取國立虎尾科技大學多媒體設計系。

今年大學學測成績最亮麗的私立建臺中學錄取31人，其中醫學及國立大學占6成。滿級分的榜首陳以妮轉換志向錄取台灣大學法律系法學組，榜眼趙世棠如願錄取中國醫學大學中醫系甲組，張凱彥則通過中國醫學大學醫學系。

另有徐品澤錄取交通大學資訊工程學系，蘇芷君及魏珮芯分別錄取清華大學計量財務金融學系及工程與系統科學系，宋浩維錄取成功大學工程科學系，江悅寧錄取政治大學公共行政學系，表現均頗為突出。

(中時)