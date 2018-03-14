英知名物理學家霍金去世 享壽76歲

2018年03月14日 11:50 中時電子報 李靖棠 、 蔡萱 、 楊幼蘭

據英國衛報（The Guardian）報導，著名英國物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）去世，享壽76歲，其發言人與家人已於稍早證實該消息。

霍金的小孩露西（Lucy）、羅伯特（Robert）和提姆（ Tim ）在聯合聲明表示，「我們對我們摯愛的父親在今天過世深感悲傷，他是一名很棒的科學家也是一個傑出的人，他所留下研究則會繼續留在世界上影響人們」。

史蒂芬霍金，英國當代最著名物理與宇宙學家，擔任劍橋大學（University of Cambridge）理論宇宙學中心研究主任，罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症，全身癱瘓，無法說話，手部只有三根手指可以活動，必須依賴語音合成器來與其他人通話。原本醫生認為，他活不過25歲，但這些年來他卻展現了對疾病的適應力，打破了這樣的魔咒。

他1979從2009年任盧卡斯數學教授，主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發理論和無邊界的霍金宇宙模型，在統一20世紀物理學的兩大基礎理論——愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。

著名的天文物理學者霍金。（圖/Stephen Hawking粉絲專頁）

史帝芬霍金2015出席活動。（圖/美聯社）

霍金最知名的著作《時間簡史：從大爆炸到黑洞》，榮登英國《星期日泰晤士報》暢銷書排行榜達237周。

霍金1991年與妻子分手，4年後娶了他的看護梅森（Elaine Mason），不過兩人後來在2007年離婚。

雖然行動和言語不便，霍金仍經常發表對生命、人類、核武和外星人等議題的個人看法，也時常引發網路熱議，讓這位雖身體殘缺卻仍奮鬥不放棄的科學家，成為新一代的科普網紅。

霍金晚年花了許多時間在思考人類未來上，他認為，人類應該設法移民外星。「我們的空間愈來愈少，」他說，「我們唯一能去的地方就是其他宇宙，是探索其他太陽系的時候了。」

他深深認為，人類唯一自救之道，就是離開地球分散到其他星球。

(中時電子報)