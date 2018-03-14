美國務卿走馬換將 陸學者：美軍方全面掌握外交安保政策

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旺報

美國國務卿提勒森遭川普撤換，共和黨強硬派的中央情報局蓬佩奧（Mike Pompeo）接替國務卿；大陸學者認為，在外交決策方面，川普將會更多地聽到軍人的意見，聽不到多元意見的可能性增加了，「軍方對外交決策、安保決策是全面掌權了」。

大陸澎湃新聞14日報導，中國人民大學國際關係學院副教授刁大明認為，具有軍旅背景的蓬佩奧接任提勒森出任國務卿，將會增加軍方在外交安全決策中的影響力。而在美朝即將舉行首腦會晤之際，選擇蓬佩奧出任國務卿，也增加了川普與金正恩會面的可能。

中國人民大學國家發展與戰略研究院國際戰略研究中心副主任李巍則指出，川普開始頻繁換人，表明他主導政府和政策的能力加強，這一次以迅雷不及掩耳之勢啓用蓬佩奧，再次表明川普雷厲風行的行事風格。

刁大明認為，川普選擇蓬佩奧，或許與蓬佩奧的軍人背景有關（1986-1990年在美國陸軍服役）。而川普這一選擇也意味著，在外交決策方面，川普將會更多地聽到軍人的意見，川普聽不到多元意見的可能性增加了。「軍方對外交決策、安保決策是全面掌權了。

刁大明也指出，蓬佩奧擔任中情局局長只有一年多時間，此前也只擔任過6年國會眾議員，「外交經驗基本為零，還不如提勒森。」蓬佩奧接任國務卿在操作層面可能存在「菜單成本」。

「提勒森雖然經驗有限，但也做了一年的國務卿，也熟悉了相關國家。和別的國家的同行已經建立了一定的熟悉度。換上一個作風硬朗，又沒有任何外交經驗的新人，他可能很能貫徹執行川普方向性的決策，但在具體實施過程中，是否會出現具體操作上的失誤，也是有可能的。」刁大明說。

李巍也認為，蓬佩奧與軍方的關係比較密切，他可能比提勒森更有能力駕馭美國的外交政策，而且他的鷹派色彩也比較能迎合美國當前的國內政治氛圍。

「川普可能現在更需要的是執行者而不是參與決策者，他看重的是蓬佩奧的執行力會比不聽話的國務卿（提勒森）更強。」刁大明認為，「川普把外交方面有不同意見的人刷下去，也會增加他與金正恩會面的可能性。」

(旺報)

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