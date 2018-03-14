深澳燃煤電廠擴建案今闖關 藍嗆綠精神錯亂

2018年03月14日 12:56 中時 陳彥宇 、 黃世麒

環保署今將針對新北市瑞芳地區擴建深澳燃煤電廠案舉行環評會議，對此，國民黨團召開記者會痛批，蔡政府宣導2025非核減煤，背地卻打算偷偷蓋高汙染電廠，根本精神錯亂。藍委江啟臣說，若該案通過興建，環保署長李應元、衛福部長陳時中須下台負責，因為沒替人民健康與環境把關。

「顧健康！燃煤電廠OUT！」國民黨團總召林德福、書記長李彥秀、藍委王惠美、江啟臣、羅明才、林麗蟬今在記者會上一字排開，齊聲抗議蔡政府誓言非核減煤，卻打算興建違背環保潮流的燃煤發電廠。黨團更預告，藍委與地方議員下午將率領民眾至環保署外抗議。

李彥秀指出，燃煤發電所製造的汙染源是目前最高。根據台電報告書估算，深澳燃煤電廠每年將增加包括PM2.5在內的粒狀污染物268公噸；對呼吸道系統造成嚴重危害的硫氧化物與氮氧化物，每年也都會超過1000公噸。

李彥秀抨擊，蔡政府錯誤的能源政策導致台灣陷入缺電危機，但行政院長賴清德在立院備詢時卻不願正面回應，把全國人民當傻瓜。為顧及民眾健康與環境生態，她呼籲環評委員應慎重思考退回此案。

藍委王惠美指出，根據專家學者研究PM2.5不只危害人體肺部、肝、腎，更可能是飛蚊症、癌症等起因。蔡政府推動政策要有邏輯性，不能在野說反煤，執政後不顧人民健康「火力全開」。

藍委江啟臣說，全世界在走無煤潮流，更有30個國家共組「脫煤者聯盟」，在2030年不用燃煤發電，民進黨不能民眾健康交換其政治利益。江並指出，國民黨團提出的「減碳無煤家園推動法」草案已付委，委員會應盡速排審。

藍委柯志恩質疑，台電宣稱深澳地區97%民眾同意，但民調份數只有400份，代表性不足，光是瑞芳地區就有4萬民眾，卻有很人都不知此案；況且電廠製造的空汙將影響雙北空氣品質，必須問問雙北民眾。

(中時)