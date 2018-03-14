前日相小泉踢爆 財務省為保安倍首相之位才竄改公文

2018年03月14日 12:17 中時 黃菁菁

日本前首相小泉純一郎13日晚間在富士電視台BS衛星台的節目中，針對日本政府賤賣國有地給森友學園，財務省為圓謊而竄改公文一事，猛烈批判日本首相安倍晉三和副首相兼財務大臣麻生太郎，並指，安倍說他和妻子若涉案就辭去首相和國會議員，這應是財務省竄改公文的開端。

竄改公文時擔任財務省理財局長的佐川宣壽，後來被任命為國稅廳長官，他因在國會答辯說謊而引咎辭職。小泉表示，「成為國稅廳長官後，沒開過1次記者會，我認為很離譜。」、「安倍和麻生還說是適才適所，才讓人驚呆！政府的判斷力是不是很奇怪呀？誰都不會覺得是適才適所，為何有那樣的答辯，真不可思議！」。

安倍去年2月17日在國會答辯時表示，「我與妻子若與(森友學園案)有關，我就辭去首相和國會議員。」，小泉分析，「我認為，（財務省)應是為了配合首相的答辯，才開始竄改公文，把公文中有關昭惠的內容都刪除。」

小泉說，「據我的想像，應是財務省揣摩上意而為。首相說與他沒有任何關係，因此(官員)想著，必須將看起來與首相有關的文件全部改掉才行。」

執政的自民黨內部也傳出批判和自省的聲浪。小泉純一郎的兒子、自民黨筆頭(首席)副幹事長小泉進次郎13日表示，「此問題相當嚴重，問題本質是不一樣的。『把臭的東西蓋上蓋子』就好了嗎？」，小泉日前強調，「並非把責任推到下台官員身上就了事，要讓人民看到，自民黨並非斷尾求生的政黨」。

此問題已影響到安倍政權的政治日程，自民黨原定25日在黨大會上提出憲法修正條文案，現決定暫時取消。安倍1強的局面也有了變化，自民黨內各派閥私下討論「安倍接班人」的聚會也多了起來。

在野黨對財務省竄改公文問題猛烈反彈，立憲民主黨、共產黨等在野黨14日也決定杯葛參院預算委員會等國會審議。竄改公文事件還牽扯出國交省內部保管了竄改前的公文卻知情不報，財務省提交檢察院的公文是竄改前的等。

(中時)