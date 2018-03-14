淡水不只夕陽美！漁人碼頭志工熱情更溫暖！

淡水夕陽美景。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開正是出遊好時機！許多人喜歡搭乘捷運來淡水走走！看美麗夕陽、品美味小吃！淡水漁人碼頭自古即以「淡水夕照」聞名，港區經多年發展，陸續完成浮動碼頭、情人橋及木棧道等基礎及觀光設施，長年來遊客眾多，堪稱北台灣重要觀光景點。

漁人碼頭志工隊遊客服務。（新北市漁業處提供）

為協助提升漁人碼頭旅遊品質，港區「淡水漁人碼頭志工團隊」，自成立以來積極配合本府相關活動，如淡水漁人碼頭港區導覽、愛上滬尾漁村心體驗活動及本市漁業行銷相關活動等，替港區觀光貢獻諸多心力！

新北市政府農業局表示，淡水漁人碼頭志工團隊成立於民國90年，主要工作內容為提供漁人碼頭假日時段遊客旅遊諮詢及港區環境巡查，迄今隊員人數已達30人，多為創始初期即加入的在地退休資深人員，向心力強，對淡水地區有深厚情感，除貢獻己力外，也拉攏自家人参與志工活動，服務精神令人感佩。

農業局進一步說明，淡水漁人碼頭志工隊於假日值勤時，均穿著團隊背心，並配掛識別證，倘民眾於假日造訪淡水漁人碼頭時，在上午9時至下午5時服務時間內需諮詢旅遊資訊、預約港區團體導覽、借用身障輪椅及情人橋代步機台、或有其他需協助事項，均可親洽本府漁業處駐港辦公室(淡水區觀海路199號1樓；電話：02-2805-8476)值班台，志工團隊均將予以熱情服務，藉此強化港區觀光品質。

(中時電子報)

志工值班台值勤。（新北市漁業處提供）
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