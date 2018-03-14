米其林推薦美食 2家無稅籍登記國稅局要查

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米其林推薦美食餐廳遭國稅局盯上，引發立委盧秀燕關心，不過，財長許虞哲指出，這些美食生意那麼好，本應誠實開立發票。他並透露，依財政部了解之前公布的36家米其林推薦美食，有2家未登記稅籍，將會了解未辦稅籍登記的餐廳，背後負責人是誰。

財政部官員證實，已行文要求業者說明，並會輔導登記，但若遲遲未改善，依法將可處3000元以上、3萬元以下罰鍰；另在漏稅罰上，除追繳稅款外，將按漏稅額處5倍以下罰鍰，且可停止其營業。

台北米其林指南日前公布的「必比登推薦美食」，主要介紹台北市CP值高的銅板美食；今天將進一步公布摘下米其林星星殊榮的名單。

惟盧秀燕今日在立院財委會指出，觀光局贊助新台幣4000萬元，邀請米其林來台灣評鑑，業者 被迫參與，卻成為政府查稅標靶，人怕出名豬怕肥，他們有沒有拒絕評鑑的權利？她並質疑國稅局不僅會查有無開立發票，是否還會針對這些店家擴大查稅。

許虞哲指出，依調查36家必比登推介美食餐廳中，有20家已開立發票，14家未達開立發票標準，另有2家尚未辦理稅籍登記。依財部資料顯示這2家未辦營業登記的店家，分別是施老闆臭豆腐與梁記滷味。

許虞哲強調，誠實開發票是業者義務，且他們生意那麼好，很多消費者、民代也會關心有無誠實開發票，若店家都誠實申報開立發票，又何必擔心米其林評鑑後會成為查稅對象。

(中時)

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