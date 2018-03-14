奮鬥「新湖南」 匯聚全球目光

2018年03月14日 12:39 旺報 黃冠智

3月8日下午，湖南代表團第4次全體會議向媒體開放，吸引新華社、《人民日報》、中央電視台、香港鳳凰衛視、美聯社、日本NHK等99家中外媒體、共141位記者前來。

從53到99，與2017年的「媒體開放日」相比，今年走進人民大會堂湖南廳的中外媒體數量翻倍成長。進入新時代，奮鬥的新湖南，不斷吸引大陸乃至全球目光。開放的新湖南，「朋友圈」不斷擴大。

當日媒體提問時，推動經濟高品質發展、還洞庭湖一湖清水、打贏精准脫貧攻堅戰等議題，湖南省委書記、省人大常委會主任杜家毫，湖南省委副書記、省長許達哲等代表坦誠回應，一問一答間，勾勒出一幅湖南創新引領開放崛起的全景畫卷。

「大陸經濟轉向高品質發展階段，這是習近平總書記繼提出經濟發展進入新常態後作出的又一科學判斷。」杜家毫坦言，作為中部省份，湖南過去多關注在發展不充分的問題，隨著社會主要矛盾發生變化，我們將按照習近平總書記提出的新發展理念和高品質發展要求，更加重視發展方式轉變，不斷提高發展品質和效益。

「大陸第一台航空發動機、第一台電力機車、第一塊硬質合金、袁隆平的雜交水稻……。」面對中外各家媒體，杜家毫抓住機會，積極向大家宣傳「湖南製造、「湖南創造」。

在他看來，儘管湖南是傳統農業大省，但在推動高品質發展上，湖南有基礎，有產業、科技、人才等優勢，也有作為，更有希望。

推動高品質發展，需建設現代化經濟體系，支撐在產業，根基在實體經濟。

杜家毫表示，近年湖南搶抓「中國製造2025」試點省份先行先試的機遇，制定行動方案，著力發展20個工業新興優勢產業鏈，「這是下一步湖南堅持創新引領開放崛起、實現高品質發展的一大重點。」

(旺報)