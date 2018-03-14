奮鬥「新湖南」 匯聚全球目光

友善列印
旺報

3月8日下午，湖南代表團第4次全體會議向媒體開放，吸引新華社、《人民日報》、中央電視台、香港鳳凰衛視、美聯社、日本NHK等99家中外媒體、共141位記者前來。

從53到99，與2017年的「媒體開放日」相比，今年走進人民大會堂湖南廳的中外媒體數量翻倍成長。進入新時代，奮鬥的新湖南，不斷吸引大陸乃至全球目光。開放的新湖南，「朋友圈」不斷擴大。

當日媒體提問時，推動經濟高品質發展、還洞庭湖一湖清水、打贏精准脫貧攻堅戰等議題，湖南省委書記、省人大常委會主任杜家毫，湖南省委副書記、省長許達哲等代表坦誠回應，一問一答間，勾勒出一幅湖南創新引領開放崛起的全景畫卷。

「大陸經濟轉向高品質發展階段，這是習近平總書記繼提出經濟發展進入新常態後作出的又一科學判斷。」杜家毫坦言，作為中部省份，湖南過去多關注在發展不充分的問題，隨著社會主要矛盾發生變化，我們將按照習近平總書記提出的新發展理念和高品質發展要求，更加重視發展方式轉變，不斷提高發展品質和效益。

「大陸第一台航空發動機、第一台電力機車、第一塊硬質合金、袁隆平的雜交水稻……。」面對中外各家媒體，杜家毫抓住機會，積極向大家宣傳「湖南製造、「湖南創造」。

在他看來，儘管湖南是傳統農業大省，但在推動高品質發展上，湖南有基礎，有產業、科技、人才等優勢，也有作為，更有希望。

推動高品質發展，需建設現代化經濟體系，支撐在產業，根基在實體經濟。

杜家毫表示，近年湖南搶抓「中國製造2025」試點省份先行先試的機遇，制定行動方案，著力發展20個工業新興優勢產業鏈，「這是下一步湖南堅持創新引領開放崛起、實現高品質發展的一大重點。」

(旺報)

自信、開放、務實 中外記者眼中… 劉海星出任大陸中央國安委辦公室…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。