鴻海攜手統一　全台百家小7設智慧健康小站

2018年03月14日 12:18 中時 倪浩倫

鴻海集團董事長郭台銘和統一集團董事長羅智先今攜手宣布，旗下的永齡健康基金會和千禧之愛健康基金會，即日起在全台100家7-ELEVEN門市，設置智慧健康小站，民眾只要坐著便能免費量血壓、心跳、體重和額溫，還能透過手機或icash2.0紀錄數值。郭台銘強調，今天是314白色情人節，而健康應是自己最好的情人，「沒有健康，一切歸零」。

我國成人的肥胖率高居亞洲之冠，會提高罹三高、心臟病、腦中風的機率。千禧之愛健康基金會在10幾年前，就陸續在全台676多家7-ELEVEN門市設置健康小站，免費提供民眾量腰圍和血壓；統一集團今加碼宣布，已選出全台100家門市，將原有的健康小站大幅升級，引進鴻海集團的「H2U健康ATM」設備。

統一集團董事長羅智先說，統一和鴻海共同花了近2年開發出平台，民眾來到門市、坐在機器上，便能同時量測血壓、心跳、體重、額溫，量測完成後，還能透過手機或icash2.0紀錄數值。

鴻海科技集團董事長郭台銘說，前天是前妻過世13周年，也更讓他體會到健康的重要，近來他除了捐贈台大癌醫中心，也陸續和其他醫院談捐贈事宜；他指出，人總在失去健康後，才知道健康的寶貴，但是「沒有健康，一切都歸零」。

郭台銘進一步指出，今天是3月14日白色情人節，而健康應是自己最重要的情人；他強調，有7成的人，每年會做健檢，但又有多少的人，每天會監測自己的血壓、體重等數值？他說，他每天固定會量血壓，每天走一萬步，這一個月下來瘦了3公斤，他今天穿著太太半年前買給他的褲子出席活動，腰部竟然還可以塞進一個拳頭。

郭台銘說，統一深入全台社區，隨時提供飲食需求，透過雙方這次的合作，讓民眾在量血壓、量體重時不用跑到醫療院所，「到家旁的小7就可以」，而一旦養成量測的習慣，也代表你開始重視自己的健康，讓健康服務不打烊，也讓預防醫學的觀念深入每個人的心中。

(中時)