台灣B2B電商高峰會 朱立倫：帶領新北市成為「電商之都」

新北市長朱立倫14日表示，要帶領新北成為電商之都。（葉德正攝）

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新北市政府14日與全球最大B2B電商平台「阿里巴巴國際交易市場」共同舉辦「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，新北市長朱立倫說，新北市是台灣生產、貿易重鎮，面對電商時代的快速發展，新北27萬家企業及2萬多家製造業工廠都要面臨新的商業模式，透過電商拓展市場，可以走向全世界。

本次「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」邀集兩岸專家及指標性業者齊聚新北，與會貴賓有中國大陸前五大智庫阿里研究院高級顧問、同時也是阿里巴巴前副總裁梁春曉，以及台灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬等專家分享未來電子商務及互聯網發展趨勢，同時也邀請機械、紡織、鋼鐵、石化、零組件等指標性的外銷業者，分享經營電商獨門祕訣。

朱立倫表示，新北市今年1月與亞馬遜合作設立新創中心，今天也和全球著名的B2B電商阿里巴巴合作舉辦這次的研討會及十大電商選拔。

朱立倫強調，在這個新製造和新外貿的時代，必須有新思維，新的想法讓企業能夠共同面對挑戰，新北市會帶領企業一起走入電商時代，運用網路布局全球，讓新北市由製造城市逐步走向電商城市，成為台灣的「電商之都」。

經發局表示，市府自2015年起創立「新北全球商貿網」，積極從扶植電商人才、翻轉產業思維、鏈結國際資源，並推出多項電商輔導措施，開設「跨境電商學院」培育電商專才，提高企業對電商經營觀念、平台管理、行銷技巧及相關法規的熟悉度。此外，在國際接軌部分，除攜手亞馬遜AWS設立聯合創新中心外，未來也持續辦理歐美、中國大陸、東協及日本市場電商媒合會，協助新北企業走向國際，搶攻全球商機。

(中時)

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