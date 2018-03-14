黃靖倫當桌遊店老闆 員工爽休14天

黃靖倫在節目中示範桌遊玩法。中天提供

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利菁主持風格幽默又犀利。中天提供

甄莉、陳嘉行、黃靖倫在中天綜合台今(14日)播出的《麻辣天后傳》分享創業經驗。新加坡籍歌手黃靖倫去年砸下來台工作的積蓄，跟朋友合夥開桌遊店，他大方透露公司福利，指自家桌遊店員工月薪約2萬5000元，工時約10小時，月休14天，年終一個月，讓在場來賓驚呼連連，李懿直呼：「工作15天有2萬5很划算耶！」不過黃靖倫解釋，因為工作時間較長，也沒有吃飯時間，需要自己叫餐，所以休假比較多。

黃靖倫說，以前花很多時間玩電玩遊戲，但電玩玩久了眼壓會太高，玩線上遊戲還會被網路霸凌，他說：「玩不好就罵你是豬啊，一不小心還會花很多錢買配備。」桌遊不僅適合三五好友同樂，也比較不會造成朋友間的摩擦，且桌遊場地租金便宜，一個人一小時70元，平日3小時150元，假日200元，另有可容納15至16人的包廂，一小時800元，他笑說除了玩桌遊，還有人來店裡辦讀書會，如果情侶兩人想要單獨約會，也可選擇包廂，他打趣說要做什麼都可以，但包廂有監視器「在幹嘛我都看的到喔」。

甄莉之前經營的火鍋店開出3萬2000元薪水，另有三節獎金、年終一個月，且若每月業績達60萬元，每位員工就有2000元獎金，不過月休天數較少僅4天，後來收掉火鍋店，轉投資美式餐廳，餐廳自己找上門合作，「我什麼都不用管，事實上還要靠它養我，因為生意真的不錯」。節目內容精彩可期，請鎖定中天綜合台CH36頻道每週一至五晚間11點播出《麻辣天后傳》

(中時)

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