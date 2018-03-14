不只提勒森 川普私人助理也被炒

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旺報

美國國務卿提勒森13日突然被總統川普炒了，但不止提勒森，兩名美國政府高級官員表示，總統川普的私人助理John McEntee在周一被遣送出白宮。知情的白宮官員表示，McEntee被解職的原因和一項未說明的安全問題有關。McEntee不像其他助理那樣出名，但過去3年常常陪伴在川普身邊。

白宮發言人Sarah Sanders不予置評。她說，不會就人事問題置評。McEntee本人未置評。

McEntee是為川普效力時間最長的助理之一，最早在競選活動初期就是當時作為總統候選人的川普身邊僅有的幾名助理之一，這些人包括川普的女婿兼高級顧問庫什納、政策主任Stephen Miller、白宮通訊主任Hope Hicks（已於兩周前宣布辭職），和白宮社交媒體主任Dan Scavino。

目前尚不清楚McEntee為何被解雇。他曾向同事表示，這和他的一項背景問題有關。

美國國務次卿史蒂夫·戈德斯坦13日在一份聲明中說：國務卿提勒森之前並沒有與總統溝通，也不知情。但是他對於有機會為美國人民服務深感榮幸。由於國家安全方面的重要進展，國務卿有意留任。在發布這份聲明不久之後，國務次卿戈德斯坦也被白宮解職。

提勒森剛剛提前結束了一個星期的非洲5國之行，幾小時後川普就宣布這起人事任免。提勒森上周六取消了在肯亞奈洛比的行程，據說他由於睡眠不足而身體不適，而且由於在衣索匹亞飲食不當而腸胃不適。

(旺報)

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