老翁罵檢察官混蛋 法官體恤「法律難懂」改判無罪

2018年03月14日 12:52 中時 王己由

74歲許姓老翁涉及誣告罪在法院接受審判時，在法庭上論告的公訴檢察官表示要提「惡性格證據」，以證明許涉及犯罪，許因聽不懂「惡性格證據」是什麼，誤會檢察官指他「惡性」重大，氣得當庭大罵檢察官「混蛋」結果惹上妨害公務被起訴。一審時被依侮辱公務員罪簡判拘役30天，許上訴，台北地院二審認為，許沒有法律專業知識，只是喃喃自語，撤銷有罪判決，判許無罪。

引起誤解的「惡格性證據」，是訴訟實務上的專有名詞，主要是指檢察官提出與本案無關的證據，以供作本案證據以證明被告犯罪，刑事訴訟法並無明文規定。如果檢察官提出「惡性格證據」後，可能會使法院在判決前就對被告形成不當偏見，例如傷害案中，檢察官提出被告先前曾另案傷害他人判決，以證明被告確實會傷害他人，因此對於惡性格證據，原則上不應准許檢察官提出，只有在一些例外情況才允許檢察官提出作為舉證。

許姓老翁2016年12月22日因誣告案在台北地院出庭，他誤以為檢察官提出「惡性格證據」是在說他惡性重大，當場大罵「檢察官混蛋、混蛋」，被依侮辱公務員的妨害公務罪起訴，一審簡易判決許拘役30日，可易科罰金。

許不服，提起上訴，北院二審時，勘驗開庭錄音光碟認為，許不具法律專業知識，還有耳疾，誤解檢察官論告的語意，覺得自己一生清白，忽然認為被別人暗指品格惡劣，才無法控制情緒，低聲喃喃自語說「混蛋」，並不是針對法庭內執法的檢察官以言詞侮辱。合議庭因此撤銷有罪，改判無罪。可上訴。

(中時)