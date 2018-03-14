老翁罵檢察官混蛋 法官體恤「法律難懂」改判無罪

友善列印
中時

74歲許姓老翁涉及誣告罪在法院接受審判時，在法庭上論告的公訴檢察官表示要提「惡性格證據」，以證明許涉及犯罪，許因聽不懂「惡性格證據」是什麼，誤會檢察官指他「惡性」重大，氣得當庭大罵檢察官「混蛋」結果惹上妨害公務被起訴。一審時被依侮辱公務員罪簡判拘役30天，許上訴，台北地院二審認為，許沒有法律專業知識，只是喃喃自語，撤銷有罪判決，判許無罪。

引起誤解的「惡格性證據」，是訴訟實務上的專有名詞，主要是指檢察官提出與本案無關的證據，以供作本案證據以證明被告犯罪，刑事訴訟法並無明文規定。如果檢察官提出「惡性格證據」後，可能會使法院在判決前就對被告形成不當偏見，例如傷害案中，檢察官提出被告先前曾另案傷害他人判決，以證明被告確實會傷害他人，因此對於惡性格證據，原則上不應准許檢察官提出，只有在一些例外情況才允許檢察官提出作為舉證。

許姓老翁2016年12月22日因誣告案在台北地院出庭，他誤以為檢察官提出「惡性格證據」是在說他惡性重大，當場大罵「檢察官混蛋、混蛋」，被依侮辱公務員的妨害公務罪起訴，一審簡易判決許拘役30日，可易科罰金。

許不服，提起上訴，北院二審時，勘驗開庭錄音光碟認為，許不具法律專業知識，還有耳疾，誤解檢察官論告的語意，覺得自己一生清白，忽然認為被別人暗指品格惡劣，才無法控制情緒，低聲喃喃自語說「混蛋」，並不是針對法庭內執法的檢察官以言詞侮辱。合議庭因此撤銷有罪，改判無罪。可上訴。

(中時)

桃園路樹倒塌 壓傷6旬騎士 台中紙廠兇殺案 老闆娘遭狂砍 凌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。