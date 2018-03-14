加盟《盛情款待》 楊烈扮富爸爸 呂雪鳳扮開朗台灣媽

2018年03月14日 12:55 中時 黃雯犀

呂雪鳳扮開朗台灣媽媽 。華映提供

台日合作的電影《盛情款待》除了日本紅星田中麗奈、余貴美子及台灣小生王柏傑共同演出之外，導演更力邀金鐘歌王楊烈演出王柏傑的富豪爸爸，金馬獎最佳女配角呂雪鳳扮演宅男服務生的開朗媽媽，拿下金鐘獎最佳行腳節目主持人的姚淳耀扮演呂雪鳳的宅男日本迷兒子，還有二度獲得金鐘獎提名的資深演員陶傳正演出楊烈公司高層員工，星光閃閃。

楊烈曾以〈如果能夠〉紅遍大街小巷，近年將工作重心轉移到戲劇，他說自己曾在東京住過很長的時間，太太也是日本人，講出大量日文還能應付，「但電影中要用日文講出很多商業的專有名詞，也是很有難度啊！」而劇情也讓他很有共鳴，「在電影中，我為了事業沒有陪著兒子長大，我現實生活中也是這樣，家裡小朋友在日本，我在台灣工作，雖然來來去去，但最需要父親的時候，我都不在，所以這部電影裡面的故事會讓我有許多的感觸，所以抓那個感覺，我覺得會比較可以得心應手。」

而呂雪鳳在電影中扮演一位開朗的台灣媽媽，凡事都很熱心又有點小雞婆，她說：「以前都演一些很苦命，不然就是很台、很三八的媽媽，這回演個開明的媽媽，比較現代化一點，可以讓兒子去國外不回家。」所以她怕演練太多，就會把以往演媽媽的感受和這次重疊，所以特別不準備太足就到現場，看著對手再做自然發揮的演出。而面對國際化的工作團隊，她不覺得辛苦，反而很開心，「就不停發生雞同鴨講的事，光是比手畫腳都讓我們笑成一團，每天都笑得很開心，有再次青春一回的感受呢。」

(中時)