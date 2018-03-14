演霍金《愛的萬物論》封帝 艾迪瑞德曼悼「非常難過」

2018年03月14日 13:00 中時電子報 蔡曉婷

艾迪瑞德曼發文哀悼。（圖／取自Eddie Redmayne臉書）

知名英國物理學家霍金（Stephen Hawking）今(14日)傳出在睡夢中逝世，享壽76歲，2014年霍金的故事透過電影《愛的萬物論》傳遍全球，當時在片中飾演霍金的英國男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）因該作品奪下奧斯卡最佳男主角獎，稍早得知噩耗後，便在臉書發文表示「非常難過」。

由艾迪瑞德曼漢和費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）所演出的《愛的萬物論》講述霍金與第一任妻子潔恩懷爾德（Jane Wilde）在大學認識相戀的故事，不久霍金就被診斷出患有俗稱漸凍人症的肌萎縮性脊髓側索硬化症，被診斷只剩2年壽命，但在潔恩的堅持下，兩人仍決定結婚。

故事中，霍金與潔恩結婚後，病情也逐漸加重且坐上輪椅，又因喉部開刀失去說話能力，最後因重病與潔恩感情轉淡，潔恩轉愛上鋼琴師，霍金也和女看護伊蓮梅森（Elaine Mason）發展出新戀情，兩人最後和平離婚，並各自組成新家庭。

當時《愛的萬物論》上映在爛番茄網站獲得新鮮度80%，艾迪瑞德曼因此狠掃第87屆奧斯卡金像獎、金球獎、英國電影學院獎三項影帝大獎，如今聽聞霍金過世，艾迪瑞德曼發文表示：「非常難過聽說76歲的霍金過世了，這麼聰明的頭腦，離開我們太早」，並秀出兩人昔日合影，追悼一代天才。

(中時電子報)