正名窒礙難行 中華奧會籲創造有利選手環境才是正途

2018年03月14日 15:36 中時 李文輝

中選會今天上午舉行「以台灣（TAIWAN）為全名申請參加所有國際賽事及2020東京奧運全國性公民投票案」公聽會，外交部表達「中華台北」是我國與國際組織簽署的國際協議，公投案通過會有無法執行的疑慮。

中華奧會副主席蔡賜爵會後表示，「中華奧會」已是去年修法後的法定名稱。運動選手們應該要在最好的環境、沒有任何罣礙下參與國際組織、國際競賽，中華奧委會創造最有利環境，需要國人共識支持跟加持，這些客觀的條件都必須具備的，也要仰賴各界的智慧，該會會對國家政策交付，做適時反映，不能逾越政府權限。

外交部代表在公聽會上表示，我國與國際奧會於1981年3月23日簽署《洛桑協議》（奧會模式），是我國與國際組織簽署的協議，對雙方都有拘束力。如果「正名」公投案通過，又未簽署新協議，會有無法執行的疑慮。

李玉芳在公聽會上發言指出，中華奧會做為國際奧會的正式窗口，也是政府指導的國際性組織，該公投案提案人的心情，都可以理解，中華奧會會在國人共識形成及政府確認有此政策交付下，適時適地去做反映。

旁聽的蔡賜爵會後指出，正名公投是否為重要議題，站在奧會來講是專業問題，不予置評。但純粹就涉及2020東京奧運，或是以後國家運動員參加國際社會機會權利跟義務方面，中華奧委做為既是國際奧會在台灣的窗口、也是去年8月31日立法院《國民體育法》通過時，明訂以「中華奧會」為國際體育組織窗口名稱的立場，當然最重要的是重視選手參與國際競技的權利跟義務。

蔡賜爵表示，中華奧會當然希望在既可以轉達國人期待，又能考量國際目前現況下，做適時的陳述。

蔡賜爵強調，不管是指導中華奧會直屬機關教育部體育署、或是主管NGO指導單位外交部，他們已經做了權責解釋，除了尊重這些單位，中華台北奧委會也會就國際現況跟國際奧會一些規範做陳述，當然會在政府相關窗口單位指導下，對國家政策的交付，做適時反映，當然不能逾越政府的權限。

(中時)