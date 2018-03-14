林聰賢：若北市府准吳音寧請辭 我尊重

2018年03月14日 13:29 中時 楊騰凱 、 姚志平

北農總座吳音寧在休市風波中神隱，又被爆不懂報表遭立委圍剿，王惠美、孔文吉、張麗善等藍委連署今日提案，要求農委會撤換吳音寧。農委會主委林聰賢表示，吳是由北農董事會所任命，農委會沒有權責撤換，但若北市府准吳職官，他給予尊重。

藍委提案指出，北農公司頻繁休市導致囤貨過多，菜價崩盤，菜農被迫耕鋤血本無歸，爆發農產運銷數十年來前所未有的亂象，北農總經理吳音寧接掌北農之前的工作經驗，除了書寫、參與農抗，就是靠著其表哥擔任彰化溪州鄉長的關係，卡位擔任鄉長秘書，這種經歷別說是北農，恐怕連經營一家能賺錢的超市都有問題。

但是，農委會只顧政治酬庸，針對攸關全國農產品產銷結構中最重要的果菜市場高管人員，都只看顏色，總經理年薪250萬元卻毫無專業，甚至不會看財務報表，菜價崩跌時選擇神隱，未於第一時間面對問題並提出解決辦法的態度，不論從官場倫理、公司治理角度來看，都只能以無能、無擔當甚至惡劣來形容，要求應立即撤換吳音寧的總座職務。

農委會主委林聰賢表示，此事很明顯有權力爭奪在其中，吳音寧是否適任，因她的職務是透過北農董事會任命，適任問題就回歸公司治理來討論，他不會陷入人事問題的漩渦中，但若北市府願意讓吳音寧請辭，他會尊重北市府。回歸現實面，菜價確實因3連休有波動，但比起往年，並沒有比較低，未有價格崩跌或農民損失的狀況。

不過，王惠美質詢時痛批，吳音寧當總經理又不必為錯誤負責，換成別人恐早就下台了，農委會以政治凌駕專業，出事時就說人事權是公司治理的權責，但當初吳音寧要出任總座時，她不信農委會沒有出力，此次3連休後，菜價雖維持在18元以上，但其實是農委會拜託大盤商不要出貨，讓北農開市當天少了1500公噸的到貨量，若這筆數字加上去，菜價還是會崩盤。

(中時)