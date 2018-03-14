蔡英文出席中常會阿公阿婆民進黨中央前抗議 侍衛長竟下令抬人

蔡英文出席中常會阿公阿婆民進黨中央前抗，侍衛長竟下令抬人。(曾薏蘋攝)

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阿公阿婆民進黨中央前抗。(曾薏蘋攝)
現場很多都是年紀很大的阿公阿婆，民進黨派員下樓，協調未過。(曾薏蘋攝)
阿公阿婆民進黨中央抗議。(曾薏蘋攝)
蔡英文出席中常會阿公阿婆民進黨中央前抗議，侍衛長竟下令抬人。(曾薏蘋攝)
徐國勇參加完選對會，被抗議群眾撞見。(曾薏蘋攝)

(14:15更新)行政院退輔會與環保公司合作，要在台南市龍崎區牛埔里推動事業廢棄物處理中心，因有毒害河川，以及位於活斷層等污染與安全的疑慮，各界強烈反對，今在地鄉親來民進黨中央抗議。由於抗議者年紀都很長，傳出抬人。

由於今天剛好是身兼黨主席的蔡英文總統，母喪後第一次回到中常會，卻傳出去年底新任侍衛長張捷下令抬人，現場很多都是年紀很大的阿公阿婆，民進黨派員下樓，協調未過，約13時10分，警方開始行動，要把抗議者，勸離到旁邊紹興北街。

台南市牛埔里里長陳永和表示，他是民進黨支持者，當初叫養豬戶不要養豬，擔心污染水源，但養豬戶都撤了，現在卻要蓋掩埋場，分明是「陳世美」。

據警方表示，是侍衛長「壓力很大」，要求要抬人。

後來，黨部派人到現場斡旋，認為讓抗議群眾坐在原處就好，但是警方還一直增加人手，也把欄杆搬出來，並舉牌三次，民進黨派人接陳情書，但抗議群眾認為層級太低，要求秘書長洪耀福出面，不料，洪耀福還未現身，警方就開始行動，由於抗議阿公阿婆頗多，擔心受傷，大家只好慢慢被動移到旁邊巷子。

因為民進黨執政後，黨中央樓下每週三中常會都會有人抗議，但出現警方被下令抬人，實屬罕見，連警方接到命令也頗錯愕，直到13時45分，抗議群眾才離開。

(中時)

傳侍衛長下令抬人 府：最後無人被抬離
林聰賢：若北市府准吳音寧請辭 … 不怕參選黑資料 侯友宜：我心坦…

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