完整名單》2018台北米其林指南 17家1星、2家2星、1家3星

17家一星餐廳合照(廖映翔攝 以下皆同)

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中時電子報
君品酒店「頤宮中餐廳」榮獲米其林三星榮譽
一星：金蓬萊遵古台菜餐廳
一星：教父牛排
一星：大腕燒肉專賣店
一星：La Cocotte by Fabien Vergé法國餐廳
一星：Longtail餐廳酒吧
一星：MUME - 時尚歐式餐廳
二星：日本料理「祥雲龍吟」
二星：喜來登「請客樓」

繼上周公布「必比登推介」餐廳與「街頭小吃」之後，史上第一本「2018台北米其林指南」今日正式揭曉摘星餐廳榜單。這次共有110間台北餐廳入圍，其中20間為星級餐廳、36間「必比登推介」餐廳推薦。

「2018台北米其林指南」名單：

◎米其林一星餐廳（值得停車一嘗的好餐廳）：17家

1、大腕燒肉專賣店

2、教父牛排

3、金蓬萊遵古台菜餐廳

4、謙安和

5、吉兆割烹壽司

6、L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳

7、La Cocotte by Fabien Vergé

8、Longtail

9、明福台菜海鮮

10、MUME

11、RAW

12、鮨野村壽司

13、隆鮨Sushi RYU

14、Tarroir態芮

15、大三元酒樓

16、天香樓

17、雅閣

「祥雲龍吟」由日本著名設計公司設計裝潢，有36座位並包括8人包廂。(本報系資料照／祥雲龍吟)

◎米其林二星餐廳（一流的廚藝，提供極佳的食物和美酒搭配，值得繞道前往，但價格偏高）：2家

1、祥雲龍吟

位在大直由日本名廚山本征治主持的「祥雲龍吟」，為曾獲米其林三星認證的東京六本木龍吟分店，2014年在台開幕，店內採預約帶位制，可容納36人座位，使用餐具器皿亦出自日本名家之手。料理強調「風土在地」哲思，以及導入科學研究精神「讓食材說話」的精湛廚藝，不僅讓日本料理躋身國際舞台，也使許多歐洲頂尖名廚讚嘆。

2、請客樓

位於台北喜來登大飯店17、18樓的「請客樓」，在廚齡近30年的主廚林菊偉帶領下，品嘗得到傳統道地美味，也有令人驚喜的創新料理。招牌小菜有泡椒皮蛋、百頁豆腐絲，還有一道有趣名稱的「悄悄話」也是老饕必點，熱食中經典的砂鍋四臣湯，持續均勻攪拌燉至湯汁略呈乳白色，湯頭鮮甜、香氣濃郁。

頤宮中餐廳裝潢中西合璧，室內空間寬敞舒適。（本報系資料照／君品酒店提供）
功夫菜「火焰片皮鴨」一鴨三吃，視、味覺雙重享受。（本報系資料照）

◎米其林三星餐廳（完美而登峰造極的廚藝，可以享用手藝超絕的美食、精選的上佳佐餐酒、零缺點的服務和極雅致的用餐環境，但是所費不貲）：1家

1、頤宮中餐廳

君品酒店17樓的頤宮中餐廳備受老饕推崇，頤宮雙主廚之一的陳偉強在業界打滾超過35年，主攻傳統廣東料理，另位主廚陳泰榮則擅長將粵菜搭配西式擺盤，為傳統菜擺出華美風格。其中功夫菜「火焰片皮鴨」做工繁複，精選3.5公斤北京鴨為食材，腹中塞入八角、五香粉、鹽糖及特製醬料醃漬，熱水川燙後淋上鴨醋水風乾，最後放入鴨爐烘烤。

(中時電子報)

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