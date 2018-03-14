與諾貝爾獎無緣 英物理學家霍金傳奇一生

2018年03月14日 13:42 中時電子報 李靖棠

對天文學有高度貢獻、英國著名物理與宇宙學家霍金（Stephen Hawking）驚傳逝世，不僅讓全世界學界損失了一名天才型的學者，也讓他生前的研究與故事再次成為全球焦點。但最讓無數粉絲好奇的一件事，是生前獲得無數榮譽的霍金，為何從未贏得諾貝爾獎（Nobel Prize）的殊榮？對此疑問，學界普遍認為，應該與霍金長年鑽研的「黑洞」（black holes）理論有極大關係。

出生於英國牛津的霍金，父母皆是牛津大學（University College, Oxford）的高材生，父親法蘭克是一名醫學院的研究員，戰爭期間為躲避空襲才從倫敦搬往牛津郡鄉下生活。受到父親影響，霍金從小就是外人眼中「奇特的知識份子」。高中雖意外落選西敏公學（Westminster School），但在自己努力與老師的鼓勵，獲得牛津大學獎學金資助，以17歲之齡、成為物理系的學生。

英國知名物理學家霍金（圖左）與前妻伊萊恩·梅森（圖右）。（圖/路透社）

始終對於探索宇宙和天文感興趣的他，在成功拿到一等榮譽學士學位後，成為當時最知名的英國天文學者、劍橋大學教授弗雷德·霍伊爾（Sir Fred Hoyle）的學生，進入該校聖三一學院（Trinity Hall, Cambridge）就讀。正當準備在劍橋展開研究之際，醫生卻告知霍金，他罹患了一種罕見疾病- 肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis），俗稱「漸凍人症」。

英國知名物理學家霍金（圖右）獲得倫敦市民勳章。（圖/美聯社）

霍金的四肢、說話和行動大大受限，但在老師的鼓勵下，繼續他的研究，1965年以博士論文《宇宙膨脹的性質》獲得博士學位，開始他的「黑洞」研究之路。畢業後，先後在牛津、加州理工和劍橋大學任教，大膽的假設和計算，讓霍金的研究成果逐漸被外界接受，也使他的名氣愈來愈大。

英國知名物理學家霍金（圖左）獲教宗本篤十六世（圖右）祝福。（圖/路透社）

霍金受到漸凍人症影響，從上世紀70年代開始，言語難以辨別、行動必須倚賴輪椅，在醫療器材、語音合成科技等儀器協助下，讓他能持續研究黑洞，並在網路發達的今日，多次透過直播和社群網路，發布各種新興研究與想法，讓霍金不僅是該領域的權威學者、更成為全世界最知名的科普學者之一。

霍金（圖右下）與微軟創辦人比爾蓋茲（圖左）。（圖/路透社）

曾獲得英女王贈勳（CBE）等多種榮譽的他，一生卻與諾貝爾獎無緣，學界認為，主要關鍵在於他的「黑洞」理論，天文物理眾多理論多半難以被證實，尤其有強大引力或距離地球非常遙遠的黑洞，除非我們有方法能深入太空，親自見證霍金提出的論點，否則純粹在計算和推估下，不僅證實過程難上加難，也難被講求實證論點的諾貝爾獎所接受。

(中時電子報)