「馬習會」被冷飯重炒檔案移交 何溢誠批蔡政府為兩目的

台灣青年聯合會理事長何溢誠。（資料照，蔡浩祥攝）

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旺報

針對部份媒體報導，聲稱兩年多前的「馬習會」有檔案資料未移交，台灣青年聯合會理事長何溢誠表示，蔡政府可能有兩個目的，一個是翻箱倒櫃找當年資料，想「如法泡製、照圖施工」，為重啟民共對話找突破口，顯見蔡政府對大陸當前「單向度、純給予、全覆蓋」的惠台政策已束手無策；另一個則是看到馬前總統聲望回溫，因此「冷飯重炒」，消費、剝削馬前總統的剩餘價值。

何溢誠指出，民進黨突然「翻箱倒櫃」，想找這些當時的會前會資料，「不是在找密件，也不是在找密使，是在找秘訣」。想如法泡製、照圖施工，企圖在這兩年民共冷對抗、雙方溝通機制中斷的情況下，期盼重啟民共對話，加上陸方又公布惠台31條措施，民進黨政府無法因應所致。

何溢誠反問，如果兩年多前的馬習會，當時參選的蔡陣營表示「被突擊」，甚至批馬是為了個人評價，把兩岸議題當作選舉操作，「如果當時這麼說，為什麼兩年多後，又把此事上升到國安層次？蔡政府葫蘆裡究竟賣的是什麼藥？」

另外，何溢誠認為，民進黨現在為找到重啟民共對話的突破口「無所不用其極」，先前M503航線即為一例，現在又面對31條惠台措施公布，因而冷飯重炒馬習會，反映民進黨在兩岸政策上不思長進，也反映民進黨面對大陸惠台政策的「單向度、純給予、全覆蓋」已束手無策。

何溢誠表示，近期馬英九聲望回溫，人民懷念當時八年來兩岸大交流、大合作、大發展的繁榮情況，蔡政府重炒此事，針對馬英九意味十足。

他認為，即便蔡政府口頭上宣稱對大陸表達善意，實際動作卻「去中國化、漸進式台獨、聯美日抗大陸」，盼加入印太戰略，也不承認九二共識、不承認兩岸同屬一中，想從馬習會中找到祕訣，如法泡製重啟談話很困難。

(旺報)

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