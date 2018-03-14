霍金2年前開微博 眾星追悼「您只是飛向了群星」

2018年03月14日 13:47 中時電子報 蔡曉婷

霍金在微博第一則發文。（圖／取自史蒂芬霍金_StephenHawking微博）

霍金與王俊凱互動。（圖／取自史蒂芬霍金_StephenHawking微博）

王俊凱發影片請教霍金。（圖／取自TFBOYS-王俊凱微博）

知名天體物理學家霍金（Stephen Hawking）辭世，享壽76歲，霍金2年前首度在微博開帳號，用中英發文的形式與大陸網友互動，也引來不少名人追蹤，如今霍金驟逝，徐嬌、TFBOYS王俊凱都發文悼念，李冰冰更說：「相信您只是飛向了群星，自由自在的暢遊宇宙」。

霍金2016年4月首度在微博發文，透露自己第一次參訪大陸是在1985年，當時坐火車的經驗讓他對中國大陸的雄偉留下深刻印象，此後便常在微博發文，去年TFBOYS王俊凱親錄一則全英文影片，向霍金提問對移民外星的相關問題，引來霍金也親錄影片回應，透露他不認為所有人能全體移民到新星球，只有能挑選一些生存力強的人，兩人當時一來一往的互動引發熱議。

稍早霍金逝世消息傳開，王俊凱對此表示：「緬懷霍金先生，您永遠屬於宇宙星辰，您的教誨我也會銘記在心」，同樣也是學霸的徐嬌說：「整個宇宙都應銘記你的名字，R.I.P.」，李冰冰則有感而發稱：「感謝您對科學做出的巨大貢獻，前不久才拜讀過您關於人工智能的演講，學到很多。相信您只是飛向了群星，自由自在的暢遊宇宙」。

(中時電子報)