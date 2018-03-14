農會未表態反3連休？藍委打臉林聰賢

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中時

農委會主委林聰賢今赴立院備詢，面對外界質疑北農休市衍生的菜價風波，他表示，當初北市府召開會議時，農會有派員出席，卻未反對3連休，農會也該負起責任。但藍委張麗善出示會議記錄反駁，指農會代表明明就反對休市超過2天，批農委會卸責。

林聰賢指出，北農在去年5月26日行文給各生產單位，請他們表達對預訂休市日有無意見，生產單位也包括全國農會，但到了去年7月6日正式開協調會時，全國農會雖然派了代表出席，但卻沒對休市表示意見，「有人當初該表示意見時，都沒有做表示，但到了人事變動時，企圖心就變得很重，究竟是否客觀，就留給外界評斷」。

林聰賢表示，他覺得奇怪，最沒理由要求政府賠償或擺脫責任的，就是全國農會，因為全國農會是站在農民的立場發聲，事後才有意見，還稱農民有損失，如果真的要賠償，那麼全國農會該不該賠農民，只是農委會要給農民要更多的照顧和協助，所以就概括承受，沒有去追究誰的責任。

藍委張麗善則在質詢時指出，林聰賢稱全國農會未對3連休提出異議，但他當時討論休市日的會議紀錄寫得清楚，農會有提出，很多做物是每日連續採收，生鮮品不耐儲存，無法連續3天不採收，若連休3天，開市日大量進貨將出現賤價傷民的問題，嚴重影響農民生計，強烈呼籲不要連休超過2天，以免產銷失調，明明就有提出異議。

張麗善表示，農民生計掌握在農委會手上，全民納稅錢是交給政府，農會的存在僅是協助農委會執行政策，若發生問題時都把責任推給農會，那農委會可說是嚴重失格，「推給天、推給地、推給氣候，就是不檢討政策失調。」

(中時)

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