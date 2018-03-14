北農休市之亂菜價崩 花檢意外揪出花蓮菜蟲

2018年03月14日 14:06 中時 許家寧

花蓮縣蔬菜運銷合作社爆發醜聞，3名拍賣業務人員遭起訴。（許家寧攝）

花蓮檢調大張旗鼓追查菜蟲，卻意外發現花蓮縣蔬菜運銷合作社3名業務承辦人「自己當起菜蟲」（許家寧攝）

北農日前休市引發菜價崩盤，花蓮檢調大張旗鼓追查菜蟲，卻意外發現花蓮縣蔬菜運銷合作社3名業務承辦人「自己當起菜蟲」，涉嫌偽造蔬菜拍賣成交價格，從中賺取價差共41多萬元，大吸農民血汗錢，全案今偵查終結，將3人依詐欺等罪提起公訴。

花蓮縣蔬菜運銷合作社爆發醜聞，花蓮地檢署近來接獲線報指出，花蓮縣蔬菜運銷合作社附設花蓮市果菜市場，蔬菜拍賣出現多筆三聯清單所載蔬菜「品名、重量都相同」，疑有不法人士作假帳情事，檢察長黃和村立即指示檢調進行調查。

花蓮地檢署表示，案經檢察官深入偵查，除了傳喚相關涉嫌人及可能遭詐欺之農民到庭說明之外，也搜索及調閱大批拍賣資料進行比對，發現3名韋姓、黃姓與劉姓3人利用承辦業務機會，自前年10月3日起至去年1月20日，偽造蔬菜拍賣成交價格。

三人在農民完成蔬菜檢磅作業後，把「甲領款單」交給農民，「甲三聯清單」自己收進口袋，另偽造與待拍賣蔬菜品名、重量均相同，僅社員編號不同的「乙領款單」及「乙三聯清單」，拍賣結束後自行在乙清單填寫正確拍賣價格，而在甲清單寫低於成交價格送電腦室出帳。

承辦人員再持乙領款單向合作社領取實際拍賣價金，再拿預留的甲清單繳交價格較低的拍賣價金，等到農民向合作社領款時，只能領到遭扣減的拍賣金額，3人共詐得價差41萬8382元，14日花蓮被檢方依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。

(中時)